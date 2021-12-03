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Юрий Ермаков о становлении морской пехоты ВМФ СССР

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Какие задачи выполняла советская морская пехота в послевоенный период?
По какой причине до середины 60-х годов морскую пехоту то упраздняли, то создавали вновь?
Как комплектовалась морская пехота после возрождения?
Принимали ли морпехи участие в Афганской войне?
На эти и многие другие вопросы отвечает полковник в отставке Юрий Васильевич Ермаков, с 1997 по 2005 годы занимавший должность начальника морской пехоты ВМФ.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jtfbvObm8kk
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 13278 12242
    KT час назад

      Вопрос брахману,чем же Вам Филатов не угодил,со своим Федотом-стрельцом?

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