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Вызов брошен: системный оператор против либерального общака. Борис Марцинкевич

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Что такое "энергетическая бедность" и где она стремительно растёт. Что нужно делать с частными угольными компаниями, допускающими аварии на шахтах. На какие два лагеря раскололась российская власть в вопросах возобновляемой энергетики и каковы перспективы в случае победы каждого из них. Чем занимается новая игрушка Чубайса АРВЭ и чего этот либеральный общак добивается от нашей энергетики. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aF6-bPCYres
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