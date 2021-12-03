Вызов брошен: системный оператор против либерального общака. Борис Марцинкевич
Что такое "энергетическая бедность" и где она стремительно растёт. Что нужно делать с частными угольными компаниями, допускающими аварии на шахтах. На какие два лагеря раскололась российская власть в вопросах возобновляемой энергетики и каковы перспективы в случае победы каждого из них. Чем занимается новая игрушка Чубайса АРВЭ и чего этот либеральный общак добивается от нашей энергетики. Об этом и не только рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.