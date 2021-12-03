“Оскал Кремля”
Как уже ранее говорилось на сей счет, МОУ само себя опровергает, так как по его же данным, численность группировки ВС РФ у границы Украины не растет, а сокращается, так как в сентябре по заявлениям ГУР МОУ, у границы Украины была 51 БТГ, а нынче только 40.
Но всю осень они рассказывали, как к границе что-то везут, а вместе с тем, кол-во БТГ почему то идет вниз. При этом, летом, когда кол-во БТГ было 51 по украинским заявлениям, почему то накал истерии был в разы меньше.
При этом, летом, когда кол-во БТГ было 51 по украинским заявлениям, почему то накал истерии был в разы меньше.
И зампалиты сидели без рабoты…..
А пoтoм навернo заплатили ЗЕ чтoб истерил.
И сталo ХOРOШO
Есть чем гадить в гoлoвы лoхтoрату
зарплата
Хохол ,как считаешь ,удастся жидам начать (а иначе зачем вся армия 125 тыс.стоит у границ с ЛДНРи в 30 км от России )войнушку на Донбассе ,могут они заставить армию,она голодает,впереди зима ,крадет скот у местных заставить -это ведь так необходимо США и Англии -сбросить свои внутренние проблемы на внешний мир.А в Донбассе уже много с паспортами РФ ,да и АГЛ рвется сбросить свои проблемы.Упирается всё в ВВП,жиденок 1,5м (кстати рост Бандеры -основной комплекс и причина ненависти)уже готов ,ибо жует наркоту непрестанно.Да и войнушка меж основными жидами (сегодня против Ринатки 200 уголовных!!хаха открыты)началась и устраивает США -собственность полностью им служить будет без прикарманивания местными.Все соовпадает – так будет ??и олимпиаду можно сорвать.
Да мне всё равнo.
В мoей жизни ничегo не изменится.
Взял пример с Жоры -не отвечать конкретно,не показывать личико ,а штампами,штампами ,как будто платят тебе, как машинистке раньше за количество текста,так тебе за лайки.Как заработок.?Хохлы отработаны у тебя,как тема?