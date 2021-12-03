Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Творчество

“Оскал Кремля”

199 4


Как уже ранее говорилось на сей счет, МОУ само себя опровергает, так как по его же данным, численность группировки ВС РФ у границы Украины не растет, а сокращается, так как в сентябре по заявлениям ГУР МОУ, у границы Украины была 51 БТГ, а нынче только 40.
Но всю осень они рассказывали, как к границе что-то везут, а вместе с тем, кол-во БТГ почему то идет вниз. При этом, летом, когда кол-во БТГ было 51 по украинским заявлениям, почему то накал истерии был в разы меньше.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7263812.html
Метки: война на украине, идиоты, моу, Россия, Украина, юмор
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Scofield: перестановки в Кремле и Крым
Александр Невзоров: Звериный оскал патриотизма
Новости России и Крыма. Сегодня 24 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 13 июля 2017
Империя наносит ответный удар или «ОМОН, не подкачай!»
Сводки от ополчения Новороссии 20 августа 2016
Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2018
Новости Украины и Новороссии 27 июля 2018
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 28372 5382
    Русофил сегодня в 12:04

      При этом, летом, когда кол-во БТГ было 51 по украинским заявлениям, почему то накал истерии был в разы меньше.
      И зампалиты сидели без рабoты…..
      А пoтoм навернo заплатили ЗЕ чтoб истерил.
      И сталo ХOРOШO
      Есть чем гадить в гoлoвы лoхтoрату
      зарплата

      • 19857 16603
        маринаРусофил сегодня в 13:00

          Хохол ,как считаешь ,удастся жидам начать (а иначе зачем вся армия 125 тыс.стоит у границ с ЛДНРи в 30 км от России )войнушку на Донбассе ,могут они заставить армию,она голодает,впереди зима ,крадет скот у местных заставить -это ведь так необходимо США и Англии -сбросить свои внутренние проблемы на внешний мир.А в Донбассе уже много с паспортами РФ ,да и АГЛ рвется сбросить свои проблемы.Упирается всё в ВВП,жиденок 1,5м (кстати рост Бандеры -основной комплекс и причина ненависти)уже готов ,ибо жует наркоту непрестанно.Да и войнушка меж основными жидами (сегодня против Ринатки 200 уголовных!!хаха открыты)началась и устраивает США -собственность полностью им служить будет без прикарманивания местными.Все соовпадает – так будет ??и олимпиаду можно сорвать.

          • 28372 5382
            Русофилмарина сегодня в 13:09

              Да мне всё равнo.
              В мoей жизни ничегo не изменится.

              1
              1
              • 19857 16603
                маринаРусофил сегодня в 13:46

                  Взял пример с Жоры -не отвечать конкретно,не показывать личико ,а штампами,штампами ,как будто платят тебе, как машинистке раньше за количество текста,так тебе за лайки.Как заработок.?Хохлы отработаны у тебя,как тема?

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru