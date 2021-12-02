Заколоченный Сан-Франциско
Интересная подборка фотографий из даунтауна Сан-Франциско, где магазины массово заколачивают окна досками, в связи с ростом волны грабежей и битья окон. Сначала фотографии, а затем мнение представительницы местных либералов.
Местная либералка Мишель Тандлер жалуется на местные власти, которые ничего не делают (хотя казалось бы, Калифорнией в целом, и Сан-Франциско в частности, уже давно управляют именно либералы).
У меня сейчас нет слов, чтобы выразить шок и разочарование, которое я испытываю по отношению к нашим местным властям. Мои руки дрожат. Я так зла на наших лидеров. Это их рук дело.
Заколоченные окна лучше, чем разбитые окна. Вот что происходит, когда система уголовного правосудия не работает. Сан-Франциско стал беззаконным, и жители и предприятия переходят на режим самозащиты. Статистика вымышленная. Никто не сообщает. Люди сидят в тревоге.
Таков теперь яркий пример того, как выглядит прогрессивный город. Я считаю, что наше правительство больше похоже на режим, чем на группу государственных служащих. Сан-францисканцы – это наша работа. Наша задача – переломить эту тенденцию. Если вас беспокоит такое положение вещей, принимайте участие в борьбе с ним. Читайте San Fransicko, заходите в Twitter, общайтесь с соседями, разговаривайте с владельцами местного бизнеса. На это уйдут годы…
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Последнее, что я слышала, туризм упал на 70%. Сейчас в центре Сан-Франциско проходят акции протеста горничных и других сотрудников отелей, поскольку они теряют часы работы. Когда отели опускаются ниже определенного уровня заполняемости (я думаю, 70%), они не выходят на уровень безубыточности и должны сокращать расходы (например, горничных).
Хотя может показаться, что от грабежей никто не пострадал, это далеко не так. Бизнесы закрываются, людей увольняют, тысячи людей остаются без доходов. Дворники, персонал магазинов, охрана, сервис ресторанов, посудомоечные машины …
Тысячи людей продолжают гудеть в центре Сан-Франциско – и намекать на то, что их работа не имеет значения, – это глубоко неуважительно (и на грани зла ИМХО). Когда Сан-Франциско заколачивают, люди не хотят туда идти. Это жутко и удручающе. Это не то, как люди хотят общаться с городом.
Некоторым людям может показаться оправданным мародерство. Способ выразить разочарование в «системе». Я сочувствую этому уровню разочарования и гнева. Однако я бы сказала, что грабежи напрямую нарушают священную мировую ценность – «не укради». Для всех людей, которые ретвитят мою исходную ветку и говорят: «Мы ДОЛЖНЫ украсть» – я бы спросила, этому ли вас учили ваши родители? Это то, чему вы будете учить своих детей?
Недавно я задумалась о «семи смертных грехах» католицизма.
Хотя я еврейка, я нахожу их довольно интересными. Гнев, жадность, зависть. Они считаются грешными. Я думаю, что мы как общество нормализовали эти вещи. Сан-Франциско во многих смыслах стал символом жадности (справедливо).
У нас одни из самых богатых людей в мире, но мы даже не можем предложить основные продукты питания, одежду и кров тем, кто в ней нуждается. Нам нужно право на убежище по закону. Это бессовестно, что у нас так много богатства и мы отказываем в приюте всем, кто в нем нуждается …
Возможно, разграбление Сан-Франциско символично для некоторых людей. Они считают город настолько неправильным, настолько злым, что на него нужно нападать. Однако я считаю, что это неправильный подход. Я думаю, что он игнорирует тысячи жизней, которые зависят от зарплаты, связанной с центром города.
Когда я вижу заколоченные окна, я вижу потерянные рабочие места. Я вижу потерю средств к существованию. Я вижу потерю гражданской гордости. Я вижу разрушение. Я вижу зависть, гнев и жадность.
Также стоит отметить – большинство этих магазинов не обслуживают жителей Сан-Франциско. Я была только в одном из тех, которые сфотографировала (Зара). Большинство наших туристов приезжают из Азии (например, Китая, Кореи, Японии, Индии, Сингапура). Они очень богаты и тратят здесь деньги.
Шоппинг – одна из причин, по которой приезжают иностранные туристы. Здесь им выгоднее (я думаю, потому что доллар слабеет на международном уровне …) Они также тратят деньги в ресторанах, отелях, магазинах и т.д. Это подпитывает нашу экономику.
Многим работникам этих магазинов платят комиссионные – это означает, что чем меньше людей в магазинах, тем меньше им платят. И хотя магазины открыты, посещаемость значительно снизилась. Для человека, получающего комиссионные от продажи обуви, это проблематично.
Я думаю, что соблазнительно сказать «у брендов есть страховка» или «нам все равно не нужны эти магазины!» Но – это те магазины, которые нужны туристам. И – чем больше тратят туристы, тем больше зарабатывает Сан-Франциско.
Правительство СФ тратит деньги на здравоохранение, услуги бездомных и т.д.
Все это работает вместе в хрупкой экосистеме. Я твердо убеждена, что в следующем году бюджет СФ будет сокращен из-за закрытия или ухода компаний и предприятий. Если мы не сможем контролировать преступность, мы проиграем налогоплательщиков. Налогоплательщики платят за все услуги, которые нужны людям – больницы, услуги для бездомных, дороги, вывоз мусора.
Итак – это мой длинный способ сказать, что я считаю, что разрешение грабежей и преступности, по сути, позволяет разрушить наш город, предприятия и связанные с ними средства к существованию.
Это Сан-Франциско, город в стиле диско. А еще это рай для героиновых наркоманов с крытым парком для употребления, с бесплатной раздачей шприцов и медсестрой, которая поможет, если вдруг передоз. Верховый суд Калифорнии за спиной торчка.
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И чё?
Втoрoй Детрoйт.
Там тoже НАСЕЛЕНИЕ не нужyнo