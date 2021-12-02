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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 5

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1942. Радистка-связист,
1942. Радистка-связист

1941. Операция под руководством известного хирурга Николая Бурденко
1941. Операция под руководством известного хирурга Николая Бурденко

1942. Пулеметчики на позиции
1942. Пулеметчики на позиции

1942. Перекур артиллеристов,
1942. Перекур артиллеристов

1942. Убитая лошадь
1942. Убитая лошадь

1942. Фронтовой котел
1942. Фронтовой котел

1943. Командир отряда,
1943. Командир отряда

1943. Мальчик партизан с ППШ,
1943. Мальчик партизан с ППШ

1943. Останки
1943. Останки

1943. Партизанский командир
1943. Партизанский командир

1943. Письмо домой
1943. Письмо домой

1943. Пленные немецкие солдаты группы армий Центр
1943. Пленные немецкие солдаты группы армий Центр

1943. Построение перед рейдом в тыл врага,
1943. Построение перед рейдом в тыл врага

1943. Руины жилых домов,
1943. Руины жилых домов

1943. Убитый немецкий солдат
1943. Убитый немецкий солдат

1944. Второй визит У. Черчилля
1944. Второй визит У. Черчилля

1944. Групповой портрет,
1944. Групповой портрет

1944. Командный состав. 2-ой Украинский фронт
1944. Командный состав. 2-ой Украинский фронт

1944. Переправа кавалерии,
1944. Переправа кавалерии

1945. Генерал Ф.И. Голиков
1945. Генерал Ф.И. Голиков

1945. Маршал Победы
1945. Маршал Победы

Источник: https://humus.livejournal.com/8126346.html
Метки: война, искусство, история, Россия, фото
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