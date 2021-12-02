Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 5
1942. Радистка-связист
1941. Операция под руководством известного хирурга Николая Бурденко
1942. Пулеметчики на позиции
1942. Перекур артиллеристов
1942. Убитая лошадь
1942. Фронтовой котел
1943. Командир отряда
1943. Мальчик партизан с ППШ
1943. Останки
1943. Партизанский командир
1943. Письмо домой
1943. Пленные немецкие солдаты группы армий Центр
1943. Построение перед рейдом в тыл врага
1943. Руины жилых домов
1943. Убитый немецкий солдат
1944. Второй визит У. Черчилля
1944. Групповой портрет
1944. Командный состав. 2-ой Украинский фронт
1944. Переправа кавалерии
1945. Генерал Ф.И. Голиков