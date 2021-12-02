Кэти, не иди в супермаркет сегодня! Песня
Очень странное старое видео, даже не знаю каких годов, 90-х? 80-х?
Девушка Кэти идет в супермаркет, где ее встречают странные персонажи - полностью экипированные военные на входе, покупатели с метками на лбу, похожими на куаркоды.
Все механизированно, похожие на автоматы люди хватают с полок пакеты с едой, на кассе нельзя расплатиться деньгами, только приложив ладонь к специальному устройству.
Камеры повсюду и за всем этим следит некто, с числом 666.
Девушку во-время останавливает парень, буквально выхватывает ее из лап охраны супермаркета и они вместе сбегают в лес, где также прячутся другие ребята без метки зверя.
Как это объяснить? Провидческим даром авторов видео? Прогнозным программированием?
И как так получилось, что современные люди становятся участниками апокалиптического сценария? Что за странный мир, в котором мы живем?