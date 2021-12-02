Очень странное старое видео, даже не знаю каких годов, 90-х? 80-х?

Девушка Кэти идет в супермаркет, где ее встречают странные персонажи - полностью экипированные военные на входе, покупатели с метками на лбу, похожими на куаркоды.

Все механизированно, похожие на автоматы люди хватают с полок пакеты с едой, на кассе нельзя расплатиться деньгами, только приложив ладонь к специальному устройству.

Камеры повсюду и за всем этим следит некто, с числом 666.

Девушку во-​время останавливает парень, буквально выхватывает ее из лап охраны супермаркета и они вместе сбегают в лес, где также прячутся другие ребята без метки зверя.

Как это объяснить? Провидческим даром авторов видео? Прогнозным программированием?

И как так получилось, что современные люди становятся участниками апокалиптического сценария? Что за странный мир, в котором мы живем?