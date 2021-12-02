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Дмитрий Фронтов о новых советских учебниках

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Купить учебники: https://book.opershop.ru

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ohzjlwupgrc
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