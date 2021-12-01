Виртуальный переворот
Объявленный Зеленский на 1-е декабря государственный переворот не состоялся.
Анонсированное Ляшко на 1-е декабря введение военного положения не состоялось.
Анонсированное осеннее наступление ВС РФ на Украину так и не началось.
Никогда такого не было и вот опять.
Вместо этого Зеленский сегодня заявил, что для достижения мира на Донбассе ему надо вести прямые переговоры с Россией.
Как уже ранее не раз отмечалось, с Зеленским переговоры вести не будут – обсуждать Украину имеет смысл лишь с США и их европейскими сателлитами. Уровень Зеленского это Пушилин и Пасечник. От того, что Зеленский не хочет с ними общаться, этот факт не изменится. Кремль сегодня ясно дал понять, что позиция РФ прежняя – Россия не участник конфликта и для достижения мира надо вести переговоры с ДНР и ЛНР.
Зеленский же может и дальше публично чествовать нацистов, к желаемому повышению статуса переговоров это его не приблизит.
Попутно, МИД РФ ожидаемо дал отлуп "другу Реджепу" заявив, что Россия не заинтересована в посреднических услугах Эрдогана в украинском вопросе. Вместо этого Эрдогану предложили повлиять на Киев, чтобы там выполнили свои обязательства по Минским соглашениям.
Турция сегодня также выступила против ввода санкций в отношении России. Друг Реджеп продолжает проводить предельно оппортунистическую политику, виляя между двумя лагерями.
Стоит также отметить еще один примечательный перл от генсека НАТО Столтенберга.
НАТО считает неприемлемой мысль о том, что у России может быть своя сфера влияния, так как её соседи являются суверенными государствами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также заявил, что не желает возвращаться в мир, где «большие страны могли бы накладывать ограничения на малые».
Столтенберг счёл неприемлемой мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния
«Сам вопрос уже отражает тот факт, который должен насторожить нас и который неприемлем, — что у России есть сфера влияния», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном приёме Украины в НАТО и том, как это может повлиять на отношения с Россией.
По его словам, это значит, что Россия «пытается восстановить принятие того, что она имеет право контролировать своих соседей».
«И это тот мир, в который мы не хотим возвращаться, мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые страны могли делать», — сказал Столтенберг.
Он напомнил, что сам является выходцем из малой «страны на границе с Россией» (Норвегии).
«Я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали право России устанавливать свою сферу влияния на севере и что Норвегия, как маленькая независимая страна, должна или не должна делать», — сказал глава альянса.
Столтенберг добавил, что Россия «не имеет права вето или права голоса в этом вопросе», а также «не может пытаться устанавливать свою сферу интересов».
https://russian.rt.com/world/news/934118-stoltenberg-rossiya-vliyanie – цинк
Разумеется, как мыслят в Вашингтоне и Брюсселе, сфера влияния может быть у США и НАТО. Поэтому, например, нет никаких вопросов к французской сфере влияния в Западной Африке. Или американской сфере влияния в Восточной Европе. Или к Доктрине Монро 2.0 в Латинской Америке. Ведь это другое. Потому что это не российские, а свободые и демократические сферы влияния, которые одобрены "цивилизованными странами". У России сфер влияия не может быть в принципе, потому что в отличие от уникальных и исключительных США, Россия уникальная, но не исключительная страна, чтобы такими сферами влияния обладать.
Также умилил посыл про нежелании возвращаться в мир, где большие страны накладывают ограничения на малые". Хотя казалось бы, чем США заниматся в отношении Венесуэлы, Кубы или Никарагуа, как не накладывают на них различные ограничения за то, что они не хотят быть частью американской сферы влияния и противостоят ей.
Разумеется, пока в головах брюссельских персонажей давлеют такие подходы, градус Холодной войны будет продолжать повышаться, а угроза ядерного конфликта продолжать нарастать вмесе с раскручиваемой гонкой ракетно-ядерных и гиперзвуковых вооружений. Ибо вполне понятно желание Вашингтона и Брюсселя жить по старому, но так уже не будет – мир вступил в период трансформации прежнего миропорядка и вопросе передела сфер влияния является одним из наиболее актуальных вопросов международной политики, даже если кто-то продолжает делать вид, что все это в прошлом. Это настоящее и будущее современного нам мироустройства.