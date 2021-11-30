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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 4

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1942. Разведчица-радистка
1942. Разведчица-радистка

1942. Экипаж машины боевой
1942. Экипаж машины боевой

1942. Экипаж танка
1942. Экипаж танка

1942. Отладка зенитного пулемета
1942. Отладка зенитного пулемета

1942. Противотанковый оружейный расчет
1942. Противотанковый оружейный расчет

1942. Снайперы
1942. Снайперы

1942. Группа огневой поддержки
1942. Группа огневой поддержки

1942. Пулеметный расчет
1942. Пулеметный расчет

1942. Чтения в эвакуационном госпитале
1942. Чтения в эвакуационном госпитале

1943. Партизан с гармонью
1943. Партизан с гармонью

1943. Партизаны на привале
1943. Партизаны на привале

1943. Погрузка двигателя
1943. Погрузка двигателя

1943. Разговор с командиром
1943. Разговор с командиром

1943. Совещание партизанского штаба у карты
1943. Совещание партизанского штаба у карты

1943. Трофейное немецкое оружие
1943. Трофейное немецкое оружие

1943. Юный партизан
1943. Юный партизан

1943. Убитый партизан
1943. Убитый партизан

Источник: https://humus.livejournal.com/8121088.html
Метки: война, история, Россия, фото
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