Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948. Вып 4
1942. Разведчица-радистка
1942. Экипаж танка
1942. Отладка зенитного пулемета
1942. Противотанковый оружейный расчет
1942. Снайперы
1942. Группа огневой поддержки
1942. Пулеметный расчет
1942. Чтения в эвакуационном госпитале
1943. Партизан с гармонью
1943. Партизаны на привале
1943. Погрузка двигателя
1943. Разговор с командиром
1943. Совещание партизанского штаба у карты
1943. Трофейное немецкое оружие
1943. Юный партизан