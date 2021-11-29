Эра слабых людей. Какое общество создают мировые элиты
Как слабость стала оружием и кому выгодно превращение людей в ранимых снежинок. На чем основана Новая этика для Нового Мира и почему она делает невозможным нормальный выход из кризиса. Зачем успешные люди добровольно превращают себя в механизмы и почему российские женщины будут вскоре смотреть на мигрантов из Средней Азии также, как женщины позднего Рима смотрели на варваров. Об этом и многом другом беседуют Варвара Уризченко и Фёдор Лисицын.