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Эра слабых людей. Какое общество создают мировые элиты

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Как слабость стала оружием и кому выгодно превращение людей в ранимых снежинок. На чем основана Новая этика для Нового Мира и почему она делает невозможным нормальный выход из кризиса. Зачем успешные люди добровольно превращают себя в механизмы и  почему российские женщины будут вскоре смотреть на мигрантов из Средней Азии также, как женщины позднего Рима смотрели на варваров. Об этом и многом другом беседуют Варвара Уризченко и Фёдор Лисицын.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0nAjclEuPXE
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