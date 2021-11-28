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Вдогонку за западными образцами

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Мы тут критикуем наше образование. И по делу. Ибо много чего утеряно на пути и вдогонку за западными образцами в 90х и 00-х.
Но всё же точка невозврата не пройдена. В отличии, к примеру, от Канады.
Сравните – на фото учебники наши для 8-го класса и один(!) универсальный канадский

(с) советник Шойгу А.Ильницкий

https://twitter.com/amicableru/status/1464654440754040840 – цинк

PS. Лишние учебники только мешают формированию квалифицированного потребителя.
PS2. Стоит отметить, что в Канаде количество предметов для обучения возрастает как раз после 8 класса, когда для получения аттестата надо собрать какие-то баллы (или как там они называются) выбрав для обучения ряд профильных предметов и соответственно кол-во учебников дальше увеличивается.
У нас же, еще от советского образования остался подход с более серьезной нагрузкой в младшей и средней школе. И у тут уже вопрос скорее в качестве преподавания и усваимости предлагаемых знаний. Советский подход выглядит более логичным, так как в период господства советской образоваельной системы, Канада даже рядом по качеству образования не была.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7251299.html
Метки: ильницкий, канада, образование, общество, Россия, ссср, школа
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