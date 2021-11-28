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Тайна «Курска»: почему «она утонула»? | Душенов и Фефелов. Стратегия и тактика #247

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Правда ли, что АПЛ "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с подлодкой НАТО, как заявляет адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом? Как русский национализм уживается с Православием? Правда ли, что Православие создало русский народ? Правда ли, что QR-код — это предтеча печати антихриста? Об этом и не только смотрите в новом выпуске "Стратегии и тактики" с Константином Душеновым и Андреем Фефеловым.

Полная версия передачи https://www.youtube.com/watch?v=EJg4n…
 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9sW8NHMq_PU
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