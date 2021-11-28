Тайна «Курска»: почему «она утонула»? | Душенов и Фефелов. Стратегия и тактика #247
Правда ли, что АПЛ "Курск" погибла в 2000 году из-за столкновения с подлодкой НАТО, как заявляет адмирал Вячеслав Попов, командовавший в то время Северным флотом? Как русский национализм уживается с Православием? Правда ли, что Православие создало русский народ? Правда ли, что QR-код — это предтеча печати антихриста? Об этом и не только смотрите в новом выпуске "Стратегии и тактики" с Константином Душеновым и Андреем Фефеловым.