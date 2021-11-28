Первые 30 минут ядерного удара СССР по США
Схема сценария ядерного удара СССР по США.
Удар:
0-5 минут – запуск межконтинентальных баллистических ракет и ракет малой дальности.
5-13 минут – удар ракет малой дальности.
25-30 минут – удар межконтинентальных баллистических ракет
Обнаружение удара:
0-5 минут – спутники фиксируют пуски, радары фиксируют пуски ракеты малой дальности
5-13 минут – системы обнаружения фиксируют удары ракет малой дальности
10-23 минут – радары обнаруживают пуски межконтинентальных баллистических ракет
25-30 минут – системы обнаружения фиксируют удары межконтинентальных баллистических ракет.
Ниже, схема подтверждения ядерного удара от поступления первой информации о пусках до удара первых ракет.
* * *
Плюс еще.
От 2 до 12 минут – приведение в действие систем связи в условиях ядерной войны, а также кораблей, самолетов и шахтных установок с ядерным оружием.
От 18 до 25 минуты глобального удара – последнее время для выпуска сообщения для населения о неизбежном ядерном ударе.
От 25 до 28 минуты глобального удара – последний шанс для нахождения укрытия перед ударом межконтинентальных баллистических ракет.
Схемы вот из этой книги.