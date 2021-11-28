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Как воевал НКВДшник? Рассказ ветерана

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Как воевал НКВДшник? Рассказ ветерана.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cd6Qqewt_fg
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