Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948
1942. Артиллерист-наводчик
1942. Автоматчики возвращаются в расположение
1942. Бритье в полевых условиях
1942. В прицеле противотанкового ружья
1942. Во фронтовом окопе
1942. Гранатометчики на марше
1942. Доставка боеприпасов
1942. Марш с гранатометом
1942. Орудийные расчеты в бою. Калининский фронт
1942. Сбитый фашистский самолет
1942. Три танкиста
1942. У разрушенного сгоревшего дома
"1943. Брошенный немецкий плуг
1943. Жизнь в руинах
1943. Кашевар полевой кухни
1943. На высоте 2003
1943. Партизаны Брянщины
1943. Партизаны на отдыхе
1944. В.А. Аршинов, участник 3-х войн. Корсунь-Шевченковская операция окружения 10 немецких дивизий. 2-ой Украинский фронт