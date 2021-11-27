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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 9. 1942-1948

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1942. Артиллерист-наводчик
1942. Артиллерист-наводчик

1942. Автоматчики возвращаются в расположение
1942. Автоматчики возвращаются в расположение

1942. Бритье в полевых условиях
1942. Бритье в полевых условиях

1942. В прицеле противотанкового ружья
1942. В прицеле противотанкового ружья

1942. Во фронтовом окопе
1942. Во фронтовом окопе

1942. Гранатометчики на марше
1942. Гранатометчики на марше

1942. Доставка боеприпасов
1942. Доставка боеприпасов

1942. Марш с гранатометом
1942. Марш с гранатометом

1942. Орудийные расчеты в бою. Калининский фронт
1942. Орудийные расчеты в бою. Калининский фронт

1942. Сбитый фашистский самолет
1942. Сбитый фашистский самолет

1942. Три танкиста
1942. Три танкиста

1942. У разрушенного сгоревшего дома
1942. У разрушенного сгоревшего дома

1943. Брошенный немецкий плуг
"1943. Брошенный немецкий плуг

1943. Жизнь в руинах
1943. Жизнь в руинах

1943. Кашевар полевой кухни
1943. Кашевар полевой кухни

1943. На высоте 2003
1943. На высоте 2003

1943. Партизаны Брянщины
1943. Партизаны Брянщины

1943. Партизаны на отдыхе
1943. Партизаны на отдыхе

1944. В.А. Аршинов, участник 3-х войн. Корсунь-Шевченковская операция окружения 10 немецких дивизий. 2-ой Украинский фронт
1944. В.А. Аршинов, участник 3-х войн. Корсунь-Шевченковская операция окружения 10 немецких дивизий. 2-ой Украинский фронт

1944. Убитый солдат Вермахта
1944. Убитый солдат Вермахта

Источник: https://humus.livejournal.com/8114572.html
Метки: война, искусство, история, Россия, фото
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