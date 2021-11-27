Начиная с глубокой древности, целители мечтали о панацее от всех болезней. О лекарстве, которое сочетало бы в себе свойства сильного противоядия, средства от простуды, лихорадки, несварения, зубной боли и еще от сотни самых разных недугов.

Современные врачи о таком не смеют даже и думать. Ведь им еще с первого курса внушили, что такого не бывает.

И когда они встречаются с описанием средства слишком широкого спектра действия, реакция, как правило, одна: этого не может быть, потому что не может быть никогда… Но что если они ошибаются?

…Ее называли Пеплом Божественного Огня, она входила в состав самых мощных эликсиров жизни, ее почитали волхвы и египетские фараоны, целители Востока, Древней Греции и Рима… По официальной версии конечно

Тем не менее, на роль таких уникальных снадобий уже давно претендуют некоторые средства. И сода – одно из них. Если досмотрите ролик до конца, то узнаете для себя массу полезного и сможете неплохо сэкономить на лекарствах

Вот только малая часть того, на что способно это вещество:

- Выводит радиоактивные изотопы и тяжелые металлы – свинец, кадмий, ртуть, таллий, барий, висмут…

- Растворяет камни в печени, почках, желчном пузыре, кишечнике

- Лечит радикулит, остеохондроз, полиартрит, подагру, ревматизм

- Избавляет от алкогольной зависимости и всех видов наркоманий и токсикоманий

- Снимает воспаление

- Увеличивает энергопотенциал клеток

- Улучшает работу лимфатической системы

- Уничтожает паразитов

- Предупреждает, а в некоторых случаях и лечит онкологические заболевания…

Целители древности не случайно так превозносили это простое вещество с очень непростыми свойствами. Описания ее волшебного действия можно найти в египетских манускриптах, ведических источниках и даже в древнерусских летописях. До наших дней дошел старинный волховской рецепт напитка, состоящего из родниковой воды, соды и меда. Его давали воинам для обретения силы и выносливости, он в разы повышал работоспособность организма, при этом не истощая внутренние ресурсы, как это делают современные энергетики.

Это что же, панацея от всех болезней? Разве такое бывает?

Впрочем, официальная медицина не торопится признавать многие лечебные свойства соды. Ну да, раньше ее использовали при изжоге, содовые полоскания и компрессы и сегодня считаются эффективными. А кто не помнит старинное средство от кашля – теплое молоко, щепотка соды и немного сливочного масла. Напишите в комментариях, Если вас в детстве лечили подобным образом. Это средство можно найти еще в дореволюционных лечебниках.

Вот, пожалуй, и все, в чем не сомневается современная медицина.

Знаменитый целитель Авиценна считал происхождение соды божественным, а Карл Великий, долгие годы работавший над созданием эликсира жизни, в 1280 году изобрел напиток, в состав которого входила сода.

Мало того, врачей, которые осмеливаются широко применять в своей практике содолечение, называют лжеучеными, их метод – лженаучным и всячески перекрывают им кислород. Именно это произошло с итальянским врачом-онкологом Туллио Симончини, которого лишили врачебной практики и даже упрятали за решетку, поскольку у него погиб пациент.

К слову, после официально признанной схемы лечения онкобольных, как вы догадываетесь, выздоравливают далеко не все. Но в этом случае гибель пациентов не считается поводом для лишения свободы.

А почему же тогда не сажают тех врачей, у кого пациенты умерли после официальных протоколов лечения? Поделитесь мнением в комментариях

Не потому ли, что современная фармакологическая промышленность – это такой сверхприбыльный бизнес, что с дешевыми содой, солью и тому подобными средствами туда не пускают?

Именно поэтому в большинстве западных стран вы уже не найдете в аптеках лекарственных трав. А если попытаетесь собрать их самостоятельно, готовьтесь, в лучшем случае, к внушительному штрафу. Не повод ли это ещё больше любить Родину?