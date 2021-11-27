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Камень-шпион: военные разработали новый способ следить за врагом

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Курсанты военно-воздушной академии разработали прибор, аналогов такому камню в Вооруженных силах нет. Комплекс срытого наблюдения они замаскировали под обычный камень. Благодаря своей маскировке этот булыжник будет незаменим в позиционной войне. В ситуации, когда все ориентиры пристрелены снайперами, а противник следит практически за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека будет как нельзя кстати.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qria8kdCr4A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 20470 15120
    Владимир только что

      Полная херня-я-я!!!!
      “а противник следит практически за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека будет как нельзя кстати.” – эти клоуны даже не знают,что хрен знает с каких пор выпускается прибор ПАПВ – “Прибор противодействия снайперам ПАПВ (переносной автоматический прибор оптико-электронного противодействия) предназначен для обнаружения оптических и оптико-электронных средств (ОЭС), ведущих встречное наблюдение и прицеливание, и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех.
      Прибор ПАПВ создан российским конструкторским бюро точного машиностроения им. Нудельмана, являющимся лидером в разработке различных лазерных систем.” и такие же аналоги имеются у всех ВС кроме разве африканских, да и у них наверняка есть у спецов.
      И чо за херню тут рекламируют да еще с такой хреновой оптикой,очередной попил бабла?!

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