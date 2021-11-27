Камень-шпион: военные разработали новый способ следить за врагом
Курсанты военно-воздушной академии разработали прибор, аналогов такому камню в Вооруженных силах нет. Комплекс срытого наблюдения они замаскировали под обычный камень. Благодаря своей маскировке этот булыжник будет незаменим в позиционной войне. В ситуации, когда все ориентиры пристрелены снайперами, а противник следит практически за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека будет как нельзя кстати.
Полная херня-я-я!!!!
“а противник следит практически за каждой кочкой, возможность послать следить за обстановкой робота, а не человека будет как нельзя кстати.” – эти клоуны даже не знают,что хрен знает с каких пор выпускается прибор ПАПВ – “Прибор противодействия снайперам ПАПВ (переносной автоматический прибор оптико-электронного противодействия) предназначен для обнаружения оптических и оптико-электронных средств (ОЭС), ведущих встречное наблюдение и прицеливание, и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех.
Прибор ПАПВ создан российским конструкторским бюро точного машиностроения им. Нудельмана, являющимся лидером в разработке различных лазерных систем.” и такие же аналоги имеются у всех ВС кроме разве африканских, да и у них наверняка есть у спецов.
И чо за херню тут рекламируют да еще с такой хреновой оптикой,очередной попил бабла?!