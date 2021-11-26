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Военные преступления карательных батальонов “Харьков-1″ и “Слобожанщина”

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Обзор от бывшего офицера СБУ Василия Прозорова на тему карательных батальонов "Харьков-1" и "Слобожанщина" и совершенных ими на Донбассе военных преступлений.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7246422.html
Метки: Аваков, Видео, военные преступления, война на украине, донбасс, Прозоров, Украина
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