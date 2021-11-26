Старообрядцы, или раскольники стали важным явлением в русском обществе за четыре века своего существования. Чем они отличаются от обычных православных и почему их жестоко преследовали?

Объяснить по существу, в чем состоит принципиальная разница между старой и новой верой в России не могут до сих пор. Сколькими пальцами креститься, как кланяться и петь «аллилуйя» на службе – это пожалуй те немногие «разности», которые сегодня отличают обыкновенных православных от старообрядцев. Полвека назад Русская Православная Церковь наконец-то признала старообрядцев и сегодня выступает за воссоединение с ними. Однако в XVII веке реформа церкви, проведенная сверху патриархом Никоном вызвала в обществе настоящее потрясение, следы которого сохранялись вплоть до наших дней.

«В то время Никон отступник веру казил и законы церковныя», – писал первый русский старообрядец протопоп Аввакум. Никон, который казил, то есть искажал, веру на самом деле был тем самым патриархом, совершившим реформу церковного богослужения. Она положила начало серьезному расколу среди русских православных. Но все по порядку.

Кто такой Никон?

Патриарх Никон с братией Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, 1660-1665 Музей «Новый Иерусалим» Музей «Новый Иерусалим»

Никон родился в Нижегородской области и до патриаршества служил священником, был женат и имел семью. Но его дети умерли, и с горя он ушел в монастырь, где позже даже стал настоятелем. Новоиспеченных игуменов было принято возить на поклон к царю – и Никон произвел хорошее впечатление на Алексея Михайловича, второго правителя из династии Романовых. Царь велел перевести Никона поближе к себе – и определил на высокую должность в один из московских монастырей.

Царь даже принял Никона в так называемый кружок ревнителей благочестия, которые также называли себя боголюбцами. Их целью было повысить уровень нравственности как среди духовенства, так и среди обычных людей. Заседания кружка проходили регулярно, и Никон часто общался с царем.

В 1652 году умер патриарх Иосиф, и Алексей Михайлович предложил именно Никону занять этот пост. Заручившись обещанием государя не вмешиваться в дела церкви, Никон начал проводить свою реформу.

В чем заключалась реформа Никона?

Алексей Кившенко. «Патриарх Никон пересматривает богослужебные книги», 1880 Общественное достояние Общественное достояние

1. Редактура церковных книг

Одна из самых больших забот Никона были церковные книги – еще будучи монахом он служил в разных храмах по всей России, и везде священные тексты были разные, по-разному переведены и интерпретированы. Получалось, что и богослужение по всей России идет по-разному. Настоящей мечтой Никона стало унифицировать все эти книги. За образец он хотел взять греческие священные тексты, по которым служили в Византии, ведь Русь переняла православие именно оттуда.

Так что редактура церковных книг и Священного писания было основой реформы. В привычные формулировки было внесено множество самых различных исправлений: например, к имени Христа добавили одну букву – и вместо “Исус” стали писать и произносить “Иисус”.

2. Помимо этого был изменен порядок богослужения. Одно из самых ярких проявлений – креститься теперь было положено не двумя пальцами, а тремя. Поклоны до земли, “метания”, Никон велел заменить поклонами до пояса.

3. Праздничный крестный ход с иконами вокруг церкви теперь нужно было вести в другом направлении – не по ходу солнца, а против солнца.

4. Три раза вместо двух теперь нужно было произносить и “Аллилуйя” во время службы.

5. Изменилось и количество специального хлеба, который требовался в богослужении. Теперь в литургиях вместо семи просфор использовали только пять.

Раскол православной церкви

Среди высоких чинов от духовенства было много недовольных реформой – царь велел созвать заседание, которое вошло в историю как Московский собор 1654. Однако на нем был решен лишь вопрос исправления церковных книг. Никон продолжил претворять в жизни свою реформу, заручившись поддержкой царя. Тех, кто сопротивлялся и хотел служить «по старым обрядам», стали называть раскольниками, а позже старообрядцами.

На другом крупном заседании духовенства – Большом Московском соборе 1666-1667 года, куда даже приехал константинопольский патриарх Паисий, окончательно признали «раскольников» мятежниками и решили их наказывать.

Многие старообрядцы были отправлены в Сибирь, среди них был и протопоп Аввакум, которого мы цитировали вначале. Он был яростным предводителем старообрядцев, и особенно активно высказывался против реформ. От более серьезного наказания его тогда защитил царь. Никона Аввакум называл еретиком и вероотступником. Более того, в эпидемии чумы 1654-1655 годов на Руси он обвинял также Никона – считал, что Бог послал наказание за его грехи.

Гонения на старообрядцев были жестокие: священникам, кто проповедовал против Никона, могли даже отрезать язык. Позже и Аввакума арестовали и казнили – вместе с единомышленниками сожгли заживо в избе. Это была одна из изощренных казней старообрядцев.

Петр Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума, 1897 Государственный музей истории религии Государственный музей истории религии

Аресту подвергались и влиятельные светские лица из старообрядцев – такая сцена изображена на знаменитой картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова». Женщину из боярского сословиях везут в кандалах, но она не отступает от своей веры и все равно по-старому показывает два перста.

Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1887 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сопротивлялись реформе и целые монастыри. Дольше всех «стоял» Соловецкий – когда царские войска в наказание прибыли отнимать его имущество, монахи встретили их с оружием. В итоге монастырь несколько лет (1668-1676) фактически был в осаде.

Сергей Милорадович. Черный собор. Восстание соловецкого монастыря против новопечатных книг в 1666 году (1885) Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Отставка Никона

Большинство зверств произошло уже после отставки Никона. Отношения патриарха с царем постепенно ухудшались – Никону не понравилось, что монастырские земли и немалый доход от них хотели перевести в государственную казну. Среди старообрядцев было много влиятельных людей, которые настраивали царя против патриарха. Но кроме того, сам Никон был слишком самонадеян и по мнению историков пытался поставить церковную власть выше государственной.

Позже Екатерина II высказывалась резко против Никона, считала, что он пытался стать Папой Римским от православия и подчинить себе царя. «Триперстие навязано нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных казней», – говорила она.

В итоге Никон оставил Москву и в обиде уехал в свою вотчину – Новоиерусалимский монастырь на Истре, который он построил по образу и подобию Иерусалима. Царь был недоволен и на том же Большом Московском соборе 1666-1667 над Никоном состоялся судебный процесс.

Сергей Милорадович. Суд над патриархом Никоном, 1885 Общественное достояние Общественное достояние

Его признали виновным в целом ряде преступлений и лишили всех санов. Как простого монаха его отправили в заточение в северные монастыри – Ферапонтов, а затем Кирилло-Белозерский, где он содержался в строгости. Уже после смерти царя Алексея Михайловича старого и больного Никона отпустили обратно в Новоиерусалимский монастырь, но он скончался по дороге, не доехав до своей Голгофы.