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Хорошего дня! Плохой сигнал

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В чем твоя проблема? Что с тобой не так? Хочешь поговорить об этом?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XAwnC7b_ZRg
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