Выбор с человеком всегда. Он следует с человеком неразрывно всю его жизнь, с самого детства. Хочет ли он есть или трудиться, и даже жить.

Во всех ситуациях перед людьми встаёт выбор: нужно – не нужно, брать – не брать, быть – не быть, любить – не любить, убивать – не убивать, прощать – не прощать…

Что же делать, когда приходит необходимость выбора. Не просто поесть или поспать, погулять или почитать, а серьёзного, от принятия, которого может поменяться вся ваша жизнь? А может быть, и не только ваша. Выбор с человеком всегда. Он следует с человеком неразрывно всю его жизнь, с самого детства. Хочет ли он есть или трудиться, и даже жить.

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