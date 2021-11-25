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Трудно сделать выбор! Алексей Орлов

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Выбор с человеком всегда. Он следует с человеком неразрывно всю его жизнь, с самого детства. Хочет ли он есть или трудиться, и даже жить.
Во всех ситуациях перед людьми встаёт выбор: нужно – не нужно, брать – не брать, быть  – не быть, любить – не любить, убивать  – не убивать, прощать – не прощать…

Что же делать, когда приходит необходимость выбора. Не просто поесть или поспать, погулять или почитать, а серьёзного, от принятия, которого  может поменяться вся ваша жизнь? А может быть,  и не только ваша. Выбор с человеком всегда. Он следует с человеком неразрывно всю его жизнь, с самого детства. Хочет ли он есть или трудиться, и даже жить.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=f4_IcE7lK4E
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