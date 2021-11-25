Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 7. 1937-1938
1938. Мальчик с виноградом. Кисловодск
1937. Азовсталь. Мариуполь. Заливка чугуна
1937. Азовсталь. Мариуполь. У доменной печи
1937. Азовсталь. Домна №1 выпустила первый чугун. Мариуполь
1937. Азовсталь. Металлообработка. Расплавленный чугун. Мариуполь
1937. Азовсталь. Мариуполь. Разливка стали
1937. Азовсталь. Мариуполь
1937. В столовой совхоза. Кубань
1937. Гуси
1937. Молодость
1937. На водной станции. Москва
1937. Подача снопов в молотилку. Кубань
1937. Тракторист с сыном на модели McCormick Deering International 1020. Кубань
1938. В Араратской долине
1938. В старой горной Армении
1938. Виноград. Собранный урожай в совхозе села Карданахи. Знаменитый винодельческий край Кахетия. Грузия
1938. Молотьба в Курдистане
1938. На быках
1938. Материнство
1938. Спасательный самолет ледокола «Садко», затонувшего в Кандалакшском заливе при транспортировке материалов для строительства железной дороги Кандалакша-Мурманск