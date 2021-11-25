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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 7. 1937-1938

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1938. Мальчик с виноградом. Кисловодск
1938. Мальчик с виноградом. Кисловодск

1937. Азовсталь. Мариуполь. Заливка чугуна,
1937. Азовсталь. Мариуполь. Заливка чугуна

1937. Азовсталь. Мариуполь. У доменной печи
1937. Азовсталь. Мариуполь. У доменной печи

1937. Азовсталь. Домна №1 выпустила первый чугун. Мариуполь
1937. Азовсталь. Домна №1 выпустила первый чугун. Мариуполь

1937. Азовсталь. Металлообработка. Расплавленный чугун. Мариуполь
1937. Азовсталь. Металлообработка. Расплавленный чугун. Мариуполь

1937. Азовсталь. Мариуполь. Разливка стали
1937. Азовсталь. Мариуполь. Разливка стали

1937. Азовсталь. Мариуполь
1937. Азовсталь. Мариуполь

1937. В столовой совхоза. Кубань
1937. В столовой совхоза. Кубань

1937. Гуси
1937. Гуси

1937. Молодость,
1937. Молодость

1937. На водной станции. Москва
1937. На водной станции. Москва

1937. Подача снопов в молотилку. Кубань
1937. Подача снопов в молотилку. Кубань

1937. Тракторист с сыном на модели McCormick Deering International 1020. Кубань
1937. Тракторист с сыном на модели McCormick Deering International 1020. Кубань

1938. В Араратской долине
1938. В Араратской долине

1938. В старой горной Армении
1938. В старой горной Армении

1938. Виноград. Собранный урожай в совхозе села Карданахи. Знаменитый винодельческий край Кахетия. Грузия
1938. Виноград. Собранный урожай в совхозе села Карданахи. Знаменитый винодельческий край Кахетия. Грузия

1938. Молотьба в Курдистане
1938. Молотьба в Курдистане

1938. На быках
1938. На быках

1938. Материнство
1938. Материнство

1938. Спасательный самолет ледокола «Садко», затонувшего в Кандалакшском заливе при транспортировке материалов для строительства железной дороги Кандалакша-Мурманск
1938. Спасательный самолет ледокола «Садко», затонувшего в Кандалакшском заливе при транспортировке материалов для строительства железной дороги Кандалакша-Мурманск

Источник: https://humus.livejournal.com/8110130.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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