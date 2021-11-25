9 ноября 2021 года Министерство просвещения России опубликовало новый свод правил русской орфографии. Проект будет доработан и утверждён в ближайшее время.

Этот ролик — подробный разбор документа и сравнение нового свода с пока что ещё официально действующими правилами 1956 г.

Что в своде принципиально нового а же, наоборот, всем давно уже знакомо и новация лишь формально? Грядущие события — новая реформа русской орфографии или всего лишь бюрократическая проволочка? Какие есть насущные проблемы у современного русского правописания и как их пытаются решить орфографисты? (если вообще пытаются) Может ли новый документ выполнить те исторические задачи, которые ставятся его же авторами в преамбуле текста?

Вот об этом и будет речь.

Приглашаю к просмотру!

Правила русской орфографии. Проект от 09.11.2021 — https://disk.yandex.ru/i/zEGo_ygv7SU_hg

Правила русской орфографии. Свод 1956 г. — https://disk.yandex.ru/d/ODnjHtrXqFZR8Q

Содержание:

00:00 Вступление

01:25 Предварительные замечания

03:40 Историческая справка

06:25 Общее впечатление

07:17 Преамбулы

12:04 Реклама

14:28 Как оценивать нововведения?

17:33 Е / Э после согласных в заимствованиях

21:31 О / Ё после шипящих

24:26 Правила об употреблении Й и Ё

27:17 Написание суффиксов -ик-/-ек-

28:44 Склонение географических названий на О

30:43 Окончание предложного падежа существительных на -ий, -ия

34:41 Слитное, раздельное, дефисное написания

39:29 Аналитические прилагательные

42:24 Строчные и прописные буквы

52:21 Отдельные слова

56:13 Итоги