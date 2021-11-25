НОВЫЕ ПРАВИЛА ОРФОГРАФИИ 2021 | Подробный разбор и комментарий лингвиста
9 ноября 2021 года Министерство просвещения России опубликовало новый свод правил русской орфографии. Проект будет доработан и утверждён в ближайшее время.
Этот ролик — подробный разбор документа и сравнение нового свода с пока что ещё официально действующими правилами 1956 г.
Что в своде принципиально нового а же, наоборот, всем давно уже знакомо и новация лишь формально? Грядущие события — новая реформа русской орфографии или всего лишь бюрократическая проволочка? Какие есть насущные проблемы у современного русского правописания и как их пытаются решить орфографисты? (если вообще пытаются) Может ли новый документ выполнить те исторические задачи, которые ставятся его же авторами в преамбуле текста?
Вот об этом и будет речь.
Приглашаю к просмотру!
Правила русской орфографии. Проект от 09.11.2021 — https://disk.yandex.ru/i/zEGo_ygv7SU_hg
Правила русской орфографии. Свод 1956 г. — https://disk.yandex.ru/d/ODnjHtrXqFZR8Q
Содержание:
00:00 Вступление
01:25 Предварительные замечания
03:40 Историческая справка
06:25 Общее впечатление
07:17 Преамбулы
12:04 Реклама
14:28 Как оценивать нововведения?
17:33 Е / Э после согласных в заимствованиях
21:31 О / Ё после шипящих
24:26 Правила об употреблении Й и Ё
27:17 Написание суффиксов -ик-/-ек-
28:44 Склонение географических названий на О
30:43 Окончание предложного падежа существительных на -ий, -ия
34:41 Слитное, раздельное, дефисное написания
39:29 Аналитические прилагательные
42:24 Строчные и прописные буквы
52:21 Отдельные слова
56:13 Итоги