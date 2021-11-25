Летопись полувека. Год 1934
Летопись полувека. Год 1934
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1934 стал годом XVII съезда ВКП(б), строительства канала «Волга-Москва», промышленного строительства в Донбассе, начала нефтедобычи в Башкирии, первых советских электровозов, легендарного дрейфа парохода «Челюскин» и спасения его экипажа, учреждения звания Герой Советского Союза, I Всесоюзного съезда советских писателей, выхода на экраны художественных фильмов «Чапаев» и «Юность Максима», убийства С.Кирова.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – В. Ильинский
Автор сценария – Арнольд Григорян
Режиссер – Борис Горбачев
Режиссер – Н. Максимов
Текст читал – Юрий Яковлев