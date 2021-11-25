Чему учит (коротко)

Фильм «Небо» через историю главных героев знакомит зрителя с миссией, которую российские войска выполняют в Сирии – раскрыта роль терроризма как инструмента международной политики, показаны провокации со стороны англоязычных «партнёров».

С воспитательной точки зрения герои демонстрируют такие положительные качества, как достойное и честное поведение, любовь к Родине, самоотверженность, забота о близких. Показаны хорошие отношения в семье.

Мнение (подробно)

Фильмы про реальных, а не выдуманных героев, сегодня снимаются редко – в моде киноистории про преступников, проституток, гопников или фантастических спасителей мира, в одиночку справляющихся с армиями злодеев. Да и журналисты центральных телевизионных каналов не жалуют тему подвига простого человека, предпочитая для своих сюжетов и передач выискивать что-то громкое, негативное, скандальное и желательно связанное с жизнью звёзд шоубизнеса.

Хотя героического в нашей современной жизни на самом деле много. Если кто-то в этом сомневается – то можете найти в Интернете сайт «Карта героев», на котором представлено уже более 8 тысяч историй. Многие из них могли бы стать основой для вдохновляющих репортажей или сценариев.

Новый российский фильм «Небо», рассказывающий о военных лётчиках в Сирии и снятый при поддержке Министерства обороны, как раз и является хорошим примером подобного творчества. В центре повествования история двух лётчиков – подполковника Олега Сошникова и капитана Константина Муравьёва, выполняющих свой воинский долг за пределами Родины.

Картина описывает реальный инцидент, произошедший в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией арабской республики. В фильме фамилии офицеров изменили, а имена оставили: в действительности это были Олег Пешков и Константин Мурахтин. Их самолет во время боевого вылета был сбит турецким истребителем на границе Сирии и Турции. Оба пилота катапультировались, но Пешкова террористы расстреляли в воздухе.

Оценивать, насколько точно в фильме показаны произошедшие события, не стану, но отражу в этой рецензии основные идеи, которые транслирует картина зрителю.

Во-первых, это история про коллектив, общими усилиями выполняющий достаточно сложные боевые задачи. Здесь нет героев-выскочек, действующих в одиночку и уж тем более вопреки приказам начальства. Показана совместная деятельность, в которой участвует множество разных людей – от рядовых до генералов. Их поступки в основном взвешенные, продуманные, ориентированные на результат. Эмоций тоже хватает, но место им после выполнения поставленной задачи.

Главные герои подполковник Сошников и капитан Муравьёв – те, кто сознательно выбрали службу Родине. Но этот выбор был непростым, и нельзя сказать, что сделан он был раз и навсегда. Подтверждать его правоту приходится даже спустя много лет. Сошникову предлагают перейти в гражданскую авиацию и получать зарплату в несколько раз больше. Учитывая, что семья нуждается в деньгах, то отказ подполковника оставить армию вызывает определённое напряжение в отношениях с женой.

Ситуация показана достаточно жизненно, и скорее всего, будет близка многим зрителям, понимающим, что во многих ситуациях деньги не главное. Сам Сошников об этом говорит следующим образом:

«Как показывает жизнь, смерть не самое страшное, что может с тобой случиться. Я, конечно, могу уйти на гражданку, начать жить для себя, для нас, но я дал присягу, и этот факт накладывает на нашу с тобой жизнь определённые обязательства. Я офицер, а офицер – это когда живёшь для других». «Я не работаю на Россию. Я служу России»

Важное место в фильме занимает раскрытие политической обстановки, в которой приходится действовать российским войскам в Сирии. Показано применение террористами химического оружия, роль англоязычных «партнёров» в поддержке преступных сил и дестабилизации обстановки, попытки искажать суть Ислама для стравливания народов. Грамотные решения командования и военнослужащих на местах позволяют блокировать большинство этих провокаций.

Но если в борьбе с террористами и противником методы применяются суровые (особо никто не церемонится), то отношения героев друг с другом, между начальниками и подчинёнными, между их семьями показаны человеческими и с заботой о ближнем. Особенно эмоциональны кадры совместного семейного праздника по случаю открытия кафе и сцена с беременной женой одного из лётчиков, которую постарались оградить от новостей о сбитом самолёте до тех пор, пока не станет известна судьба её мужа-пилота.

Либеральные СМИ уже закономерно начали ругать картину за то, что она «пропагандистская», «очерняет западные страны», «рисует мир чёрно-белым», наполнена «топорным патриотизмом» и так далее (здесь одна из подобных рецензий – ссылка). За всей это словесной шелухой скрывается простая истина – во-первых, любой фильм транслирует определённые ценности, взгляды, модели поведения и в этом плане является «пропагандистским». А во-вторых, вопли подобных кинокритиков обусловлены тем, что «Небо» продвигает правильную информационную повестку, а они работают в изданиях, ориентированных на искажение реальности и очернение России, и потому их творчество чаще всего сводится к тому, чтобы хорошее кино ругать, а всевозможную аморальщину и чернуху про нашу страну хвалить. Этим они много лет и занимаются.

Вот ещё одна знаковая цитата из фильма, которая объясняет и деятельность подобных журналистов и то, почему они негативно высказываются о картине.

Фразу произносит англоязычный куратор террористов:

«Когда-то в Генштабе мы отмечали победу в Холодной войне. И я спросил одного генерала – сэр, почему вы не пьёте? И он ответил: «Мы можем сколько угодно праздновать и веселиться, но есть одно НО – мы ведь не победили русских, мы их обманули. И когда они это пойму, мы пожалеем об этом!»

Символично, что заканчивается фильм песней Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе».

Источник: Рецензия на сайте КиноЦензор