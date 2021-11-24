Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 6. 1935-1936
1936. Кубанская казачка Галя Мельникова за победу в конно-спортивных состязаниях получила именные золотые часы. Кубань
1936. Донскому станичному казаку И.Т. Фадееву 72 года. Кубань
1935. Сталин и Мамлакат
1935. Борис Пастернак и Корней Чуковский
1935. Душ
1935. Спортивный парад
1935. Советская площадь
1935. Строительство метро («Стройке – ударные темпы»)
1935. Шахматный турнир
1935. Семья. Ростовский народный театр драмы имени Горького
1935. Иллюминация. Москва
1935. Духовой оркестр
1935. В парке Горького
1936. Канал Москва-Волга
1930-е. Климент Ворошилов и Николай Булганин
1930-е. Из серии «Бокс»