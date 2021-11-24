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Советский Союз на снимках Бориса Всеволодовича Игнатовича. Часть 6. 1935-1936

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1936. Кубанская казачка Галя Мельникова за победу в конно-спортивных состязаниях получила именные золотые часы. Кубань
1936. Кубанская казачка Галя Мельникова за победу в конно-спортивных состязаниях получила именные золотые часы. Кубань

1936. Донскому станичному казаку И.Т. Фадееву 72 года. Кубань
1936. Донскому станичному казаку И.Т. Фадееву 72 года. Кубань

1935. Сталин и Мамлакат
1935. Сталин и Мамлакат

1935. Борис Пастернак и Корней Чуковский
1935. Борис Пастернак и Корней Чуковский

1935. Душ
1935. Душ

1935. Спортивный парад
1935. Спортивный парад

1935. Советская площадь
1935. Советская площадь

1935. Строительство метро («Стройке - ударные темпы»)
1935. Строительство метро («Стройке – ударные темпы»)

1935. Шахматный турнир
1935. Шахматный турнир

1935. Семья. Ростовский народный театр драмы имени Горького
1935. Семья. Ростовский народный театр драмы имени Горького

1935. Иллюминация. Москва.
1935. Иллюминация. Москва

1935. Духовой оркестр
1935. Духовой оркестр

1935. В парке Горького
1935. В парке Горького

1936. Канал Москва-Волга
1936. Канал Москва-Волга

1930-е. Климент Ворошилов и Николай Булганин
1930-е. Климент Ворошилов и Николай Булганин

1930-е. Из серии «Бокс»
1930-е. Из серии «Бокс»

1930-е. Из серии «Бокс» (4)

1930-е. Из серии «Бокс» (3)

Источник: https://humus.livejournal.com/8107976.html
Метки: искусство, история, Россия, фото
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