Радио Аврора 24.11.2021
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете нас на радио «Аврора». Если вы нас смотрите на youtube не забывайте подписываться и ставить лайки. В студии я, ведущий Никита Ляховецкий и со мной прекрасный депутат государственной Думы — интеллектуал Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем обсуждать все основные, самые важные новости России и мира. И начнём, наверное, с новостей мира. Из Соединенных Штатов Америки приходят достаточно страшные новости. Об этом говорила и Мария Захарова и Мария Бутина, тоже говорила, с её проектом «Своих не бросаем». Они пытаются сейчас оказать какую-то поддержку нашим соотечественникам, русской общине Соединенных Штатов. В США есть такая организация КСОРС — координационный совет организации российских соотечественников. И вот органы США, органы власти, в том числе ФБР, сейчас их кошмарят, вызывают отдельных представителей на допросы, пытаются объявить их иностранными агентами. При том, что конечно КСОРС никакой политической деятельностью не занимается, просто поощряет развитие российской культуры, каких-то славянских вещей. Ну, чтобы люди уехавшие из России и живущие в США не забывали о своих корнях. Что вы об этом думаете? Чем такие действия вызваны?
Вызваны они традиционной причиной — если у тебя проблемы, обвини в них других. Проблем сейчас в Соединённых государствах Америки говорят поляки «до дырок в носу». И соответственно обвинить в них кого-то другого жизненно необходимо. Необходимо для выживания политической структуры Соединённых Государств в нынешнем его виде. Так, что полагаю, дело не ограничится допросами. Хотя, допросы это конечно же очень серьёзная нервотрёпка, боюсь будут и аресты и какие-нибудь фантастические обвинения. Явно тут есть одна техническая тонкость. Дело в том, что если мне склероз не изменяет, американский закон об иностранных агентах, в отличии от соответствующего закона Российской Федерации, говорит не о продвижении политических интересов другой страны, а о продвижении вообще любых интересов. Это и понятно, поскольку там очень высоко развита культура лоббирования, ну дословно — «работа в коридорах» и в этих самых коридорах отстаивают в первую очередь экономические интересы, поэтому когда писали этот американский закон, рассматривали экономические интересы…
России так же надо отстаивать свои экономические интересы.