Итоги Недели 24.11.2021

Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете нас на радио «Аврора». Если вы нас смотрите на youtube не забывайте подписываться и ставить лайки. В студии я, ведущий Никита Ляховецкий и со мной прекрасный депутат государственной Думы — интеллектуал Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Мы сегодня будем обсуждать все основные, самые важные новости России и мира. И начнём, наверное, с новостей мира. Из Соединенных Штатов Америки приходят достаточно страшные новости. Об этом говорила и Мария Захарова и Мария Бутина, тоже говорила, с её проектом «Своих не бросаем». Они пытаются сейчас оказать какую-то поддержку нашим соотечественникам, русской общине Соединенных Штатов. В США есть такая организация КСОРС — координационный совет организации российских соотечественников. И вот органы США, органы власти, в том числе ФБР, сейчас их кошмарят, вызывают отдельных представителей на допросы, пытаются объявить их иностранными агентами. При том, что конечно КСОРС никакой политической деятельностью не занимается, просто поощряет развитие российской культуры, каких-то славянских вещей. Ну, чтобы люди уехавшие из России и живущие в США не забывали о своих корнях. Что вы об этом думаете? Чем такие действия вызваны?