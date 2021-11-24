Найдем мы для себя партнеров и союзников без Великобритании
Полная версия нажористого интервью Лукашенко журналисту BBС по поводу ситуации на границе с Польшей, попыток Запада провернуть государственный переворот в прошлом году и отношениях Белоруссии с Европой.
Между тем, клоуны в Европарламенте призвали судить Лукашенко и обложить его еще более сильными санкциями, которые ранее уже обещали США.
Снова поминали Меркель, которая "по наивности вела переговоры с диктатором".
Арабский корпус на границе с Польшей пока что и не думает отступать.
https://khazin.ru/articles/11-analitika-i-prognozy/96674-surkova-kommentirovat-ne-budu-ili-pochemu-sredniy-klass-umret-mikhail-khazin..
я так думаю смелых не найдется сделать комменты -вот послушайте смелого -ему за это ничего не будет.
https://www.youtube.com/watch?v=hHJpkEfdV4g&t=4s…А выбор у всех не большой,чтобы не было вот так :”На этот раз новым директором государственного предприятия “Завод имени В. А. Малышева”, входящего в состав Укроборонпрома, назначен Олег Винник.С 2014г -уже шестой.
Все, что следует знать о происходящем, сообщили в Укроборонпроме:
“Нового руководителя избрали номинационным комитетом, представленного топ-руководством Концерна, представителями посольств Франции и США, общественных антикоррупционных организаций – НАКО и StateWatch, а также Минстратегпрому как “політикотворця в отрасли ОПК”.