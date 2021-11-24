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Молдавия готова заплатить, но послезавтра

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После просьб из Кишинева не прекращать поставки газа, "Газпром" дал Молдавии еще 2 дня на оплату долга.
Так как денег у "Молдавгаза" банально нет (ни по 450 за 1000 кубометров, ни тем более по 950 за 1000 кубометров), то уже завтра парламент Молдавии должен проголосовать за выделение государственных средств "Молдавгазу", дабы он мог расплатиться с "Газпромом" 26 ноября.
Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что вина за произошедшую просрочку обязательного платежа лежит на Молдавии и "Газпром" действует в рамках контрактных обязательств.
Будут ли какие-то штрафные санкции в отношении "Молдавгаза" за нарушение условий контрака, не сообщают.

Также, вполне резонно всплывает вопрос, если такие проблемы с оплатой газа возникли уже через месяц после подписания нового контракта, то не повторится ли история с отсутствием денег на газ в декабре, январе и феврале? Ведь каких-то причин ожидать, что у "Молдавгаза" внезапно появятся деньги не приходится (ну разве что очередные кредиты набирать).

На мой взгляд, учитывая тот факт, что в Молдавии были приведены к власти прозападные силы, входить в их положение было совсем не обязательно и на примере Молдавии можно было протестировать систему отключения газа с последующим включением после оплаты. Мягкость и даже небольшие уступки всегда будут трактоваться как повод к новым попыткам добиться других уступок и поблажек, даже в тех случаях, когда никаких поблажек не предусмотрено.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7244119.html
Метки: газ, газпром, молдавия, энергоносители
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