Летопись полувека. Год 1933
Летопись полувека. Год 1933
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1933 стал годом комсомольской мобилизации молодежи на строительство московского метро, пуска шестой турбины Днепрогэса, строительства Дзорагетской ГЭС в Армении, легендарного автопробега по маршруту Москва-Каракумы-Москва, 10-летия гражданской авиации СССР, открытия Беломоро-Балтийского канала, судебного процесса над болгарским коммунистом Г.Димитровым, агрессии Японии против Китая, прихода к власти в Германии А.Гитлера, установления дипломатических отношений между СССР и США, запуска первой советской жидкостной ракеты ГИРД-Х.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Галина Шергова
Режиссер – Лев Дурасов
Оператор – Геннадий Славщик
Текст читал – Михаил Погоржельский
Текст читал – Ирина Карташева