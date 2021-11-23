2021 год добавил к списку хронических проблем человечества ещё одну напасть: глобальный рост цен, который проявил себя как в богатых, так и отсталых странах. Последние, как водится, приняли на себя основной удар инфляционной стихии. Дорожало всё и везде. В России ценник на металл вырос в два раза с начала года. В Европе цены на газ взлетели за тот же период взлетели впятеро. А в Китае спекулянты продавали микрочипы по цене, в 300 раз превышающей докризисный уровень. Поскольку экономика представляет собой базис всех остальных общественных явлений и процессов: в политике, культуре, семейных отношениях и социальных движениях, любой, даже самый далёкий от экономики человек начинает вопрошать всевышнего: почему цены как с цепи сорвались, есть ли предел этому росту и от чего вообще зависит инфляция? Чтобы ответить на эти вопросы нужна лекция часа на три, но мы попробуем уложиться в 20 минут (не получилось).

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

0:00 Глобальная инфляция

1:46 Как посчитать инфляцию?

8:28 Чем опасна инфляция?

9:28 Причины инфляции

14:59 Критика уравнения Фишера

19:39 Инфляционная спираль

22:30 Марксистская теория инфляции

30:16 Индекс Карчеди

33:51 Немонетарные факторы инфляции и Россия