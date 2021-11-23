Изо дня в день он преодолевает путь восхождения вместе со своим народом, пребывая в напряжении одиночества и в преодолении общих тягот совместной молитвой… Только в этом случае, только через обращение не ко всем сразу, а к каждому лично от себя, от своего лично прожитого и пережитого, можно добиться эффекта сопряжения личности Духовного Пастыря и его паствы, достучаться и быть понятым и принятым душой отдельного человека…

Любовь Бога очень тяжела. Иной раз непереносимо тяжела. Но тот, кого Он возлюбил, единожды встав на путь служения Ему, готов выстрадать эту тяжесть силой своей веры в свою миссию… Об этой тяжести любви мы стали думать, перечитывая расшифровки нашей прошлой беседы пятилетней давности, в 2016 году, когда вернулись из поездки с Его Святейшеством на северо-восток России: Чукотка, Южный Сахалин, остров Ратманова… Именно эта поездка вошла в этот фильм в качестве основного действия.

Тогда мы говорили о том, что помогает выжить в тяжкие времена, о том, как он поседел в ночь августовского кризиса 1991 года в Белом доме, о нравственном коде, заложенном Богом в человека, о свободе выбора и страданиях, которые пришлось перенести его деду, отцу, да и ему самому, о силе веры, способной преодолеть невозможное и сделать невозможное возможным. Правда, о последнем, о силе веры и не только в Бога, но и веры человека в себя, лишь затронули начатки, как и о любви Бога и ее тяжести для того, кого Бог избрал для миссии служить Ему.

Человек верующий видит страдания Бога, именно вера делает его свидетелем Его страданий, но сам Бог ничего с этим поделать не может, кроме как сострадать тем, кто разделяет Его страдание. Да, Бог выше сострадания, выше добра и зла. А вот для человека выше сострадания и выше добра ничего нет…

Второй темой стал разговор об имени «Кирилл» — «владыка» или «господин»: Отправная точка этой темы — наречение именем «Кирилл» при пострижении в монашество в честь Святого Кирилла, византийского миссионера по прозвищу «Философ», одного из братьев создателей славянской азбуки…

Основная съемка была проведена 20 октября 2021г. в Свято-Даниловом монастыре, где Его Святейшество дал Первому каналу эксклюзивное интервью…



Автор и режиссер:

Сергей Браверман

Производство:

КОНТРАСТ