Размер пенсии, который россияне считают достаточным для жизни, составил в среднем 43 тыс. рублей ежемесячно. Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

«Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс. руб.). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс. руб. соответственно). Молодёжь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. руб. — у россиян с зарплатой менее 30 тыс. руб. и 48 тыс. руб. — у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц», – говорится в материале.

Наименьшие запросы в плане размера пенсии отмечаются у жителей Ижевска и Кирова, в первом случае это 39,4 тыс. рублей, во втором – 39 тыс. рублей.

На самые большие суммы рассчитывают москвичи (48 тыс. рублей) и петербуржцы (47 тыс.). При этом среди жителей столицы 25% готовы по достижению пенсионного возраста оставить работу. В Санкт-Петербурге планируют жить на пенсионные выплаты 26% горожан.

В общей сложности 28% россиян заявили, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на зарплату. Рассчитывают на государственную пенсию 24% опрошенных, а на сбережения — 14%. Ещё 4% указали выплаты негосударственных пенсионных фондов, а 7% назвали иные источники дохода, такие как деньги от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и прочие.

Городами, где больше всего рассчитывают жить на пенсию, оказались Киров (35%) и Волгоград (32%). Меньше всего на неё рассчитывают в Екатеринбурге (16%). Похожая картина и в Казани (19%), где с 25 до 34% выросло число тех, кто готов на пенсии работать или подрабатывать, а также в Краснодаре (16%).

Пермь оказалась на первом месте среди городов с наибольшим процентом готовых жить на личные сбережения (20%). Работать на пенсии там готовы 40%, а рассчитывают на государственную пенсию как основной источник дохода 19%. Близкие к Перми показатели и у Самары.

В опросе приняли участие 32 тыс. респондентов из всех округов РФ.

На 1 января 2021 года средний размер пенсии в России составлял 15 744 руб., в следующем году эта сумма вырастет до 18 521 руб., говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

По материалам SuperJob, «АиФ», РБК, НТВ