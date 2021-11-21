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Скифы и Славяне – суть одно. Ольга Семёнова-Роттердам

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Сохранились исторические свидетельства (и их не мало), подтверждающие родственные связи между теми, кто звался Скифами и теми, кто стал именоваться Славянами. Это были тесные родственные отношения, говорящие об исторической преемственности на землях, принадлежащих слово-родичам, предкам. На землях, которые сегодня носят гордое имя – Россия. Ибо Скифия простиралась до берегов Ледовитого и Тихого океана.

Речь пойдёт о том, что Скифы и Славяне – есть суть одно, о размерах Скифских земель и о том, какое отношение имеют Рутены к Славянам и Скифам.

Литературу смотри здесь https://slavradio.org/casts/zhivie-yefiry/skify-i-slavyane-sut-odno/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gU_tpvzJYjo
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