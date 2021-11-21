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И.С. Ашманов: Какую информацию о человеке можно купить в Интернете?

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За два часа о человеке можно купить информацию о его активах, банковских счетах и его перемещениях за день. Об этом заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов 17 ноября в эфире 1 канала на передаче «Док-ток».


Он рассказал об эксперименте, целью которого было выяснить, какую информацию о человеке можно купить в течение двух часов.

«Выяснилось, что за два часа те, кто понимают, на каких форумах в тёмном интернете или ещё где-то можно такую информацию покупать, они купили о человеке все, включая его банковские счета, активы и так далее. И даже путь по городу за день», – заявил Ашманов.

Он добавил, что все это вместе стоило меньше десяти тысяч рублей. Перемещения по городу теневые продавцы получают с видеокамер системы «Безопасный город».

«Причём с перехватом передачи с камеры на камеру весь маршрут», – подчеркнул эксперт.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5803464.html
Метки: ашманов, город, Интернет, информационная, человек
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7982 6564
    Женечка четыре часа назад

      Хм, вся информация есть, а переписать нормально не могут…
      «По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100 процентов. Это тяжело объяснить простыми словами, но цифра исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется», — заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

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