За два часа о человеке можно купить информацию о его активах, банковских счетах и его перемещениях за день. Об этом заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов 17 ноября в эфире 1 канала на передаче «Док-ток».



Он рассказал об эксперименте, целью которого было выяснить, какую информацию о человеке можно купить в течение двух часов.

«Выяснилось, что за два часа те, кто понимают, на каких форумах в тёмном интернете или ещё где-то можно такую информацию покупать, они купили о человеке все, включая его банковские счета, активы и так далее. И даже путь по городу за день», – заявил Ашманов.

Он добавил, что все это вместе стоило меньше десяти тысяч рублей. Перемещения по городу теневые продавцы получают с видеокамер системы «Безопасный город».

«Причём с перехватом передачи с камеры на камеру весь маршрут», – подчеркнул эксперт.