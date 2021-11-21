И.С. Ашманов: Какую информацию о человеке можно купить в Интернете?
За два часа о человеке можно купить информацию о его активах, банковских счетах и его перемещениях за день. Об этом заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов 17 ноября в эфире 1 канала на передаче «Док-ток».
Он рассказал об эксперименте, целью которого было выяснить, какую информацию о человеке можно купить в течение двух часов.
«Выяснилось, что за два часа те, кто понимают, на каких форумах в тёмном интернете или ещё где-то можно такую информацию покупать, они купили о человеке все, включая его банковские счета, активы и так далее. И даже путь по городу за день», – заявил Ашманов.
Он добавил, что все это вместе стоило меньше десяти тысяч рублей. Перемещения по городу теневые продавцы получают с видеокамер системы «Безопасный город».
«Причём с перехватом передачи с камеры на камеру весь маршрут», – подчеркнул эксперт.
Хм, вся информация есть, а переписать нормально не могут…
«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100 процентов. Это тяжело объяснить простыми словами, но цифра исходит из оценки численности населения, и она какое-то время будет гулять туда-сюда, пока не откорректируется», — заявил замглавы Росстата Павел Смелов.