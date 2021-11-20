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Почему Западу трудно общаться с Лукашенко

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Лукашенко в интервью BBC на тему отношений Запада с Белоруссией.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7232340.html
Метки: белоруссия, Европа, ес, Запад, лукашенко, польша, поляки, Россия, цветные сценарии
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8303 6051
    чужой три часа назад

      Потому что за каждым словом есть доказательства, раскрывать которые он не имеет морального права.
      Но опровергнуть его слова никто не может, потому что доказательства есть.

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