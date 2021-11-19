Под залпы огня боевого оружия, энергичное музыкальное сопровождение военного оркестра военно-патриотическая смена «Артека» отметила Всероссийский день призывника.

В понедельник, 15 ноября, в прямом смысле слова отгремела гражданско-патриотическая акция «Служить России суждено тебе и мне», приуроченная к празднованию дня всех призывников России. Воспитанники реализованного на площадке Международного детского центра «Артек» военно-патриотического лагеря «ЮНАРМЕЕЦ» стали зрителями захватывающего представления. Морпехи продемонстрировали школьникам приемы рукопашного боя и шквальный огонь. Официальная часть закончилась под знакомые многим мелодии военных музыкантов Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова.

Затем последовала самая желанная для юнармейцев часть празднования. Для школьников организовали эстафету, в ходе которой необходимо было облачиться в костюмы химзащиты, разобрать и собрать автомат, метать гранаты. Многие юнармейцы подготовились к состязаниям: инструкторы Нахимовского училища две недели занимались с будущими защитниками родины. Во время интенсивных тренировок юнармейцы получали усиленную порцию знаменитого артековского питания, приготовленного поварами специализированного комбината. Лагерь широко известен в России тем, что считается лучшим по питанию, да и рекомендуемые нормы суточного рациона здесь круглый год превышены на 20% за счет свежих овощей и фруктов.

Кульминацией праздника стал парад тяжелой военной техники, которую можно было изучить не только по описанию на карточке, но и познакомиться с машинами изнутри. Огромная очередь из желающих прокатиться выстроилась у бронетранспортера.

Уже в третий раз в «Артеке» отмечали Всероссийский день призывника, и, каждый год программа праздника становится более насыщенной, интересной и сложной, чтобы привлечь внимание детей к военно-патриотической теме.

«Мой дедушка полковник, мама – капитан. Я решила остановить свой выбор на университетах Министерства обороны, МВД. Я готова связать жизнь с военной специальностью, готова была к этому с самого детства», – поделилась москвичка Валерия Ярмак.

Основной целью этой лагерной смены стало патриотическое воспитание детей, а главной задачей – их физическое, интеллектуальное и социальное развитие.