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В России введут сухой закон? Что делать, чтобы Россия протрезвела

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Россия – пьющая страна: это навязанный миф или реальность? Как люди в России пили в ХХ веке? В какое десятилетие в прошлом веке пили больше всего, и стали ли сейчас пить больше? Как пьют русские сейчас? Почему ни в коем случае нельзя принимать сухой закон, и что на самом деле надо сделать, чтобы снизить потребление алкоголя? Беседа председателя организации «Трезвая Тюмень» Александра Зверева и главного редактора канала "День" Андрея Фефелова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_euhRO-lNmA
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