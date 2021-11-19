В России введут сухой закон? Что делать, чтобы Россия протрезвела
Россия – пьющая страна: это навязанный миф или реальность? Как люди в России пили в ХХ веке? В какое десятилетие в прошлом веке пили больше всего, и стали ли сейчас пить больше? Как пьют русские сейчас? Почему ни в коем случае нельзя принимать сухой закон, и что на самом деле надо сделать, чтобы снизить потребление алкоголя? Беседа председателя организации «Трезвая Тюмень» Александра Зверева и главного редактора канала "День" Андрея Фефелова.