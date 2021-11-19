Москва приступила к реализации решений, принятых на заседании Высшего государственного совета Союзного государства 4 ноября, на котором президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили основные направления реализации положений Договора о союзе и 28 союзных программ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко на «полях» Евразийского межправительственного совета

«Задача правительств и общего Союзного государства <…> обеспечить своевременное исполнение всех решений, которые были приняты нашими лидерами. Собственно говоря, мы уже приступили к их реализации», – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо сфокусировать усилия на совместной отработке интеграционных документов на основе принятого плана и придерживаться чётко сроков и этапности, которая там прописана по подготовке проектов нормативно-правовых актов, международных или межгосударственных договоров. «Здесь правительство РФ уже наладило работу на этом направлении. Надеюсь, что это устраивает белорусских партнёров», – добавил Мишустин, заметив, что в Минске над этим работают столь же активно.

Что касается экономического сотрудничества двух стран, то в целом оно развивается успешно: как отметил премьер, взаимный товарооборот растёт устойчиво, увеличившись за первые 9 месяцев 2021 года почти на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём взаимной торговли составляет 27,5 млрд долларов. «По итогам года выйдем мы на показатели, которые превышают докризисный уровень», – рассчитывает глава правительства.

Мишустин также отметил успешную реализацию строительства белорусской атомной АЭС: в июне был принят в эксплуатацию первый энергоблок. В настоящий момент электростанция генерирует почти четверть вырабатываемой Белоруссией электроэнергии. Глава Камбина также обратил внимание на то, что созданная в рамках этого проекта научная и технологическая база открывает новые возможности для кооперации в других сферах мирного атома.

Премьер напомнил и о возобновлении в полном объёме авиасообщения между Россией и Белоруссией. «Наши граждане теперь могут без ограничения летать во все аэропорты, открытые, в том числе и для международных рейсов», – добавил он, упомянув и об увеличении частоты движения поездов по железной дороге. «Мы стремимся максимально развивать контакты между нашими людьми, укреплять взаимодействие в сфере образования, науки, культуры», – отметил Мишустин.

Глава Кабмина попросил Головченко передать Лукашенко наилучшие пожелания от Путина. По его словам, власти России считают важным вывести двусторонние отношения на ещё более высокий уровень, укрепить интеграцию в Союзном государстве, запустить новые проекты по широкому спектру всей взаимной повестки. Мишустин добавил, что это в полной мере отвечает интересам граждан обеих стран и позволит сформировать общее экономическое и социальное пространство.

Премьер также отметил, что Россия «конечно же, оказывает поддержку в преодолении нелегитимных односторонних санкций, экономических санкций, которые были введены в отношении Белоруссии».

Позже глава российского правительства принял участие в заседании межправсовета ЕАЭС в узком составе, беседа проходила в закрытом режиме.

По материалам ТАСС, РИА Новости, «Интерфакса», RT