Темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве заявил Президент России Владимир Путин.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», – сказал Путин в на совещании по социальным вопросам.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно – на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц – это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», – продолжил президент.

Глава государства добавил, что на размер прожиточного минимума «завязаны» и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, «поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано». «Напомню, эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», – сказал Путин.

Президент подвел некоторые итоги предыдущих обсуждений по вопросам о социальной политике. В прошлые разы обсуждались «важнейшие вопросы, которые, безусловно, волнуют граждан». Это вопросы, связанные с повышением доходов, благосостояния, качества жизни людей, перечислил Путин, добавив, что такие темы по большому счету касаются каждого.

«Подчеркну: социальный блок – центральный в нашей государственной политике и один из ключевых приоритетов федерального бюджета. Над ним сейчас активно работают и депутаты Государственной думы», – заметил Путин.

Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% – до 13 890 рублей в месяц. «В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей. В итоге МРОТ в следующем году составит 13 890 рублей в месяц», – сказал глава государства

Путин заявил, что в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Кроме того, лидер страны заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

«Пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции, новые предложения готовятся в правительстве», – сказал российский лидер на совещании по социальным вопросам.

Также Путин напомнил, что на съезде партии «Единая Россия» уже ставил задачу индексировать пенсии выше фактической инфляции.

По материалам ТАСС, Интерфакса, газеты «Известия»