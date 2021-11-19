Главная » Политика, Экономика

Почти 70% россиян испытывают финансовые трудности

98 5
Почти 70% россиян испытывают финансовые трудности

69% россиян признались, что испытывают финансовые трудности. Об этом говорят данные соцопроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. В прошлом году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.

Чаще всего о проблемах с деньгами заявляют люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сёл.

О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили лишь 29% опрошенных.

При этом 24% респондентов надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится (в прошлом году так считал лишь каждый десятый). Как отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, возросший оптимизм обусловлен тем, что граждане стали адаптироваться к условиям пандемии. Помимо этого, такой эффект может быть связан с дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что увеличило возможности для трудоустройства. «Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, IT, строительство, — до 13%», — пояснил он. Немаловажной стала и работа региональных властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия уже не закрывались. «Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остаётся высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом», — заключил Сафонов.

Ранее почти такие же цифры получили в совместном исследовании «СберНПФ» и Rambler&Co: по их данным, 69% россиян оказались недовольны своим доходом, не имеют претензий к своему доходу только 16%.

В начале ноября Минэкономразвития объявило о планах пересмотреть данные о доходах, расходах и сбережениях населения за 2018–2020 годы, чтобы уточнить источники информации.

По материалам РБК, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/pochti_70_rossijan_ispytyvajut_finansovyje_trudnosti_783.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 23 марта 2015
Правительство лепит богачей из бедняков
Новости Украины и Новороссии 12 января 2017
Россия и Украина: жизнь по новым правилам — председатель Правительства России выступил с программной статьей
Новости России и Крыма. Сегодня 5 марта 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 31 мая 2017
Экономика при Сталине
Новости России и Крыма. Сегодня 10 марта 2015
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7979 6561
    Женечка два часа назад

      Кто-то недавно говорил, что у нас среднего класса семьдесят процентов. Совпадение? 70 процентов испытывают трудности и 76 процентов голосуют чтоб так все и оставалось. Обожаю свою страну. А этих, которые 24% с надеждой на улучшения, надо бы на учет в милиции поставить. Точно в криминал пойдут, потому что я не знаю на что надеяться, если цены так растут.

      1
      1
      • 28153 5207
        РусофилЖенечка час назад

          24% респондентов надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится (в прошлом году так считал лишь каждый десятый).
          Ну этo бАльшие чинoвники и их семьи.
          И не зря надеюЦЦа……
          Всё будет ХАРАШO
          бальшие папилы грядут

        • 8291 6047
          чужойЖенечка час назад

            30 % находятся в том же состоянии но не испытывают.
            Но есть среди них и такие, которые по своему недомыслию завидуют заграничной неруси (кроме евреев – они хорошие)
            Их надо забирать в милицию без постановки на учет. И без очереди.
            И контролить нужно каждый коммент в инете, потому что личная неприязнь – это выше всего

          • 19675 18325
            жора шаповЖенечка час назад

              Так в этой теме здесь, на сайте, и весь сыр – бор про ” я не знаю, на что надеяться”, уважаемый Женечка.)

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru