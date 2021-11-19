Почти 70% россиян испытывают финансовые трудности
69% россиян признались, что испытывают финансовые трудности. Об этом говорят данные соцопроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. В прошлом году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.
Чаще всего о проблемах с деньгами заявляют люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сёл.
О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили лишь 29% опрошенных.
При этом 24% респондентов надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится (в прошлом году так считал лишь каждый десятый). Как отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, возросший оптимизм обусловлен тем, что граждане стали адаптироваться к условиям пандемии. Помимо этого, такой эффект может быть связан с дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что увеличило возможности для трудоустройства. «Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, IT, строительство, — до 13%», — пояснил он. Немаловажной стала и работа региональных властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия уже не закрывались. «Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остаётся высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом», — заключил Сафонов.
Ранее почти такие же цифры получили в совместном исследовании «СберНПФ» и Rambler&Co: по их данным, 69% россиян оказались недовольны своим доходом, не имеют претензий к своему доходу только 16%.
В начале ноября Минэкономразвития объявило о планах пересмотреть данные о доходах, расходах и сбережениях населения за 2018–2020 годы, чтобы уточнить источники информации.
Кто-то недавно говорил, что у нас среднего класса семьдесят процентов. Совпадение? 70 процентов испытывают трудности и 76 процентов голосуют чтоб так все и оставалось. Обожаю свою страну. А этих, которые 24% с надеждой на улучшения, надо бы на учет в милиции поставить. Точно в криминал пойдут, потому что я не знаю на что надеяться, если цены так растут.
24% респондентов надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится (в прошлом году так считал лишь каждый десятый).
Ну этo бАльшие чинoвники и их семьи.
И не зря надеюЦЦа……
Всё будет ХАРАШO
бальшие папилы грядут
Менталитет,однако: https://www.youtube.com/watch?v=5P6ADakiwcg
30 % находятся в том же состоянии но не испытывают.
Но есть среди них и такие, которые по своему недомыслию завидуют заграничной неруси (кроме евреев – они хорошие)
Их надо забирать в милицию без постановки на учет. И без очереди.
И контролить нужно каждый коммент в инете, потому что личная неприязнь – это выше всего
Так в этой теме здесь, на сайте, и весь сыр – бор про ” я не знаю, на что надеяться”, уважаемый Женечка.)