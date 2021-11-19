69% россиян признались, что испытывают финансовые трудности. Об этом говорят данные соцопроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. В прошлом году о материальных сложностях заявляли 66% жителей страны.

Чаще всего о проблемах с деньгами заявляют люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сёл.

О том, что месячный доход семьи легко позволяет удовлетворять основные потребности, сообщили лишь 29% опрошенных.

При этом 24% респондентов надеются, что их материальное положение в ближайшее время улучшится (в прошлом году так считал лишь каждый десятый). Как отметил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, возросший оптимизм обусловлен тем, что граждане стали адаптироваться к условиям пандемии. Помимо этого, такой эффект может быть связан с дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что увеличило возможности для трудоустройства. «Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, IT, строительство, — до 13%», — пояснил он. Немаловажной стала и работа региональных властей по введению точечных ограничений, благодаря этому массово предприятия уже не закрывались. «Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остаётся высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом», — заключил Сафонов.

Ранее почти такие же цифры получили в совместном исследовании «СберНПФ» и Rambler&Co: по их данным, 69% россиян оказались недовольны своим доходом, не имеют претензий к своему доходу только 16%.

В начале ноября Минэкономразвития объявило о планах пересмотреть данные о доходах, расходах и сбережениях населения за 2018–2020 годы, чтобы уточнить источники информации.

По материалам РБК, Ленты.ру