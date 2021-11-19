Европу превращают в переферию капиталистического мира
Зачем в Европейской союзе активно продвигается экологическая повестка и альтернативная энергетика? Какое влияние это оказывает на европейскую экономику, и к чему приведёт уже в ближайшие годы? Как тема глобального потепления отразится на разных странах, в том числе России? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Сорокин. Ведущий – Андрей Фефелов.
Поддерживают Евросоюз и Украину именно США. Поддерживают, чтобы они сопротивлялись подписанию контрактов на газ. Они выдержали паузу с СП-2, они продолжают воевать. Была даже надежда, что США помогут, и будут поставлять сжиженный. Но США продали сжиженный в Азию, там дороже платят.
Кто выигрывает в этой ситуации ? Именно США выигрывает.
Сегодня Байден назвал Европу нищебродами.
Европа назвала нищебродами Польшу и Прибалтику.
Польша назвала нищебродами Украину.
Сегодня Женечка намекнул, что нищеброды в России по сравнению с Прибалтикой.
В моих комментах Брахман одно и тоже слово мне поставил звездочки, а Женечке не поставил. Это слово при**алты.
https://pandoraopen.ru/2021-11-19/prezident-poruchil-povysit-prozhitochnyj-minimum-v-2022-godu/#comment-617201
Когда США сделает всех нищебродами, то Азия сделает сама себя процветающей.
Нужно ли быть вместе с Западом, чтобы быть вместе хоть с кем то ?