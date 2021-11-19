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Европу превращают в переферию капиталистического мира

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Зачем в Европейской союзе активно продвигается экологическая повестка и альтернативная энергетика? Какое влияние это оказывает на европейскую экономику, и к чему приведёт уже в ближайшие годы? Как тема глобального потепления отразится на разных странах, в том числе России? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов Сорокин. Ведущий – Андрей Фефелов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kURFVebrjeY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8292 6048
    чужой два часа назад

      Поддерживают Евросоюз и Украину именно США. Поддерживают, чтобы они сопротивлялись подписанию контрактов на газ. Они выдержали паузу с СП-2, они продолжают воевать. Была даже надежда, что США помогут, и будут поставлять сжиженный. Но США продали сжиженный в Азию, там дороже платят.
      Кто выигрывает в этой ситуации ? Именно США выигрывает.
      Сегодня Байден назвал Европу нищебродами.
      Европа назвала нищебродами Польшу и Прибалтику.
      Польша назвала нищебродами Украину.
      Сегодня Женечка намекнул, что нищеброды в России по сравнению с Прибалтикой.
      В моих комментах Брахман одно и тоже слово мне поставил звездочки, а Женечке не поставил. Это слово при**алты.
      https://pandoraopen.ru/2021-11-19/prezident-poruchil-povysit-prozhitochnyj-minimum-v-2022-godu/#comment-617201
      Когда США сделает всех нищебродами, то Азия сделает сама себя процветающей.
      Нужно ли быть вместе с Западом, чтобы быть вместе хоть с кем то ?

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