Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

6 качеств и компетенций мужчины

84 0

«Самый большой дефицит – это дефицит мужчин!»
Мужчинами не рождаются, ими становятся. Так что же необходимо, чтобы быть настоящим мужчиной? Какие важнейшие качества и компетенции необходимо развивать для реализации мужского предназначения? Познание каких конов мироздания поможет достичь скорейшей реализации целей? Об этом и многом другом пойдет речь на семинаре первого большого мужского лагеря.

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

2:47 Образ идеального мужчины. Главные обязанности сильной половины общества…
8:32 Основная причина проблем социума. Два метода контроля общества.
13:45 Как нравственность влияет на успех в бизнесе?
20:54 Как полюбить себя? Достоинство и гордыня: в чем разница?
23:52 «Самый большой дефицит – это дефицит мужчин!» Причина деградации общества. Взаимодействие мужского и женского начала…
30:31 Зачем в СССР в срочном порядке было введено раздельное обучение?
34:23 Причина стремительного падения мужественности…
38:02 Кто и для чего хочет упразднить государства?
38:58 Основы сохранения семьи.
41:38 Сакральный смысл произнесения тостов на Руси.
43:44 Традиции – основа семьи и общества.
48:23 Каким мужчинам женщины хотят подчиняться? Законы достижения успеха…
57:03 Основы Русского бизнеса в дореволюционных купеческих гильдиях.
59:44 Мистический уровень бытия. Что значит быть мастером жизни?
1:06:40 Принципы устройства мироздания.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7AYerRqUfOk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Двуликий Янус СМИ
Лидерство и самоорганизация
136794
Феномен Юрия Горного
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
Полный текст поправок в Конституцию: за что мы голосуем?
Образ учителя в советском и современном российском кинематографе
Новости Украины и Новороссии 23 июля 2020

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru