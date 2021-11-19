«Самый большой дефицит – это дефицит мужчин!»

Мужчинами не рождаются, ими становятся. Так что же необходимо, чтобы быть настоящим мужчиной? Какие важнейшие качества и компетенции необходимо развивать для реализации мужского предназначения? Познание каких конов мироздания поможет достичь скорейшей реализации целей? Об этом и многом другом пойдет речь на семинаре первого большого мужского лагеря.

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2:47 Образ идеального мужчины. Главные обязанности сильной половины общества…

8:32 Основная причина проблем социума. Два метода контроля общества.

13:45 Как нравственность влияет на успех в бизнесе?

20:54 Как полюбить себя? Достоинство и гордыня: в чем разница?

23:52 «Самый большой дефицит – это дефицит мужчин!» Причина деградации общества. Взаимодействие мужского и женского начала…

30:31 Зачем в СССР в срочном порядке было введено раздельное обучение?

34:23 Причина стремительного падения мужественности…

38:02 Кто и для чего хочет упразднить государства?

38:58 Основы сохранения семьи.

41:38 Сакральный смысл произнесения тостов на Руси.

43:44 Традиции – основа семьи и общества.

48:23 Каким мужчинам женщины хотят подчиняться? Законы достижения успеха…

57:03 Основы Русского бизнеса в дореволюционных купеческих гильдиях.

59:44 Мистический уровень бытия. Что значит быть мастером жизни?

1:06:40 Принципы устройства мироздания.