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Военные преступления Украины на Донбассе

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Документальный фильм о военных преступлениях Украины на Донбассе.
Очень много жестких кадров, так что видео строго 18+.



Аннотация от Сладкова:

ПРИШЁЛ (https://youtu.be/t9G1QKy1bXI) МОМЕНТ ПОКАЗАТЬ ВАМ ЗАКРЫТУЮ ВЕРСИЮ ФИЛЬМА О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ УКРАИНСКОЙ АРМИИ В ДОНБАССЕ. НИКАКИХ АВТОРСКИХ ЭМОЦИЙ, ТОЛЬКО ФАКТЫ. ЭТА ВЕРСИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.
ПУСТЬ ВИДЯТ, ЧТО ПРОИСХОДИТ НА САМОМ ДЕЛЕ.

О чем говорит этот фильм? Да, о преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса, о растущей сегодня статистике убийств, о способах поиска тел замученных и убиенных, о страданиях женщин и детей, о методах и возможностях экспертов и судебно-медицинских лабораторий ЛДНР, о работе Следственных комитетов республик.
Глобально этот фильм говорит о видимых перспективах. Какую перспективу в этой войне видит Украина? Какие планы у Киева насчёт Донбасса? Реально, без идеологии (если без неё здесь можно обойтись)? Захватить территорию, убить, или судить «сепаратистов» и всех связанных с ними (99,9% населения ЛДНР)?
Выдавить местных русских в Россию? И??? Восстановить Донбасс? А на какие деньги (хотя всё предыдущее для жителей невозможно)? Что хочет Донбасс: реально – окончательно оторваться от Украины. Далее варианты: 1) независимость, 2) вхождение в Россию – пускай народ решает, но эти перспективы жёстко обозначены.
В фильме говорится ещё об одной железной перспективе. Как сказала в интервью Дарья Морозова: «Надо знать Донбасс. Мы не простим». И вот тут речь идёт, пусть о более долгом, но цивилизованном пути – международном трибунале. В кино говорится о скрупулёзном сборе данных о преступлениях, о том, с какой кропотливостью там готовятся к будущему суду над теми, кто разрушает Донбасс и убивает его жителей.
Я надеюсь, что люди не воспринимают это, как стремление растиражировать мой личный репортёрский портрет на фоне трагедии. Нет. Мне очень хочется, чтоб люди видели реальность, задумались о ней. Это не инсценировка «Белых касок», наподобие фильма-подделки «химической атаки» Асада против своего народа. Только факты.
Я привожу ссылку на фильм, но прошу не показывать его детям. Придёт пора, они повзрослеют, и многое поймут из того, что породило войну в Донбассе, породило желание Донбасса уйти от Украины. А взрослым… Тем, кто ещё сомневается в причинах, надо посмотреть. Только не на ночь.

https://t.me/Sladkov_plus/4338 – цинк

Более подробно эта тема рассматривалась в докладам Максима Григорьева, который несколько лет собирал фактуру и свидетельства очевидцев изложенные в соответствующих сборниках.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7227668.html
Метки: военные преступления, война на украине, всу, ДНР, документальное кино, донбасс, донецкая народная республика, каратели, лнр, Луганская Народная Республика, Нацисты, Новороссия, сладков, Украина
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