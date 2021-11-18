“Людям ограничивают доступ в реальный мир, чтобы загнать в виртуальный”. Игорь Шнуренко
"Гигантский эксперимент по созданию сознания". Meta-морфозы Фейсбука. Что будет в новой Meta-вселенной Цукерберга? Какую функцию она будет выполнять? Какая базовая задумка цифровизаторов?
Сорос против Цукерберга? Кто пытается убрать главу Фейсбука. Почему на самом деле преследуют Ассанжа? Политики против цировиков – кто кого контролирует?
Когда будет достигнута технологическая сингулярность? Возможен ли в таком будущем суверенный интернет?
Об этом говорит независимый эксперта, спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко.