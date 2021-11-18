Летопись полувека. Год 1927
Летопись полувека. Год 1927
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Год 1927 стал годом 10-летия Октябрьской революции, строительства Турксиба, IV Всесоюзного съезда Советов, открытия Волховской ГЭС, начала строительства Днепрогэса, перехода на 7 часовой рабочий день, XV съезда ВКП(б) и начала коллективизации сельского хозяйства.
Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Эдуард Филатьев
Режиссер – Владимир Загоруйко
Оператор – Ян Топпер
Текст читал – Андрей Хлебников