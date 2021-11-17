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“Перевернуть доску”

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Рекламный ролик истребителя Су-75 Checkmate.



Хотя машина полетит только в 2023-м году, продвижением ее на внешний рынок занимаются уже сейчас.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7225062.html
Метки: авиация, Видео, истребители, Су-57
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