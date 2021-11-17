Коротко по ситуации на границе Армении и Азербайджана.1. После общения сторон с Шойгу, было заявлено, что боевые действия прекратились и стороны продолжают переговоры. С обеих сторон подтвердили о снижении интенсивности боестолкновений к ночи 17 ноября. Тем не менее, до сих пор поступают сообщения о спорадических перестрелках на границе, где азербайджанские военные вторглись на территорию Армении.2. Армения так и не отправила письменный запрос в ОДКБ о задействовании статей устава организации ограничившись вербальными призывами, которые ни к чему никого не обязывают. Все та же линия из цикла "признайте Карабах, но мы его сами признавать не будем". Теперь "Хотим помощи ОДКБ, но соответствующую бумагу в ОДКБ отправлять не будем". Что лишний раз напоминает о том, кто именно находится у власти в Армении и насколько сильно они озабочены вопросами суверенитета и армянских интересов.3. Армения признала 15 200х за сутки боев + от 6 до 12 военнопленных. Азербайджан свои потери скрывает, но судя по публикуемым видео, у него как минимум несколько убитых и раненых, плюс несколько уничтоженных единиц техники. В принципе, копеечная цена за занятые территории. Вполне очевидно, что тактика отжимания у армян территорий на границе будет продолжена, потому что рано или поздно Пашиняна сковырнут и момент для территориальный приобретений может быть упущен, так что надо пользоваться моментом, что Алиев при поддержке Турции и делает.4. Армянская оппозиция в очередной раз грозит протестами и требует от Пашиняна и его шайки уйти в отставку, чтобы прекратить продолжающееся позорище, которое грозит Армении дальнейшими территориальными потерями. Пашинян само собой никуда не собирается, ну кроме разве что поездки на "саммит демократий", куда из стран ОДКБ пригласили только его (что опять же многое говорит о самом Пашиняне).5. Относительно надежд Пашиняна на международную поддержу, стоит помнить, как Запад отлично помог во время Карабахской войны (чуть более чем никак), которая была конечно более весомым поводом, нежели утрата армянами кусков территории на границе. В итоге, в 2020-м году остатки Карабаха взяла под опеку РФ. Но как показывает практика, проведение антироссийских митингов в Армении это не остановило. Интересно, сколько еще территорий должна потерять Армения до наступления просветления в головах и осознания простого факта, что в Закавказье вопросами безопасности Армении кроме России заниматься особо некому. Ну разве что еще к Ирану на поклон идти, тот в последние месяцы также несколько изменил позицию по турецким делишкам в Закавказье и поигрывает мускулами. Ну а так, чуть что, сразу приходится бежать в Москву за защитой, после чего Москва начинает заниматься привычным миротворчеством, стремясь удержать более-менее удобный для себя статус-кво, который при Пашиняне подвергся очень сильной эрозии.