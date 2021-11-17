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Актуальные и перспективные истребители 5-го поколения

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Актуальные и перспективные истребители 5-го поколения.
Представлены как уже существующие и серийные, так и перспективные, которые должны полететь в ближайшие годы, вроде того же Су-75.







Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7223907.html
Метки: авиация, инфографика, истребители
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