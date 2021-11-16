Большой мужской лагерь
Репортаж-интервью с организатором Большого Мужского Лагеря, направленного на формирование и укрепление мужских качеств у представителей сильной половины человечества. Мероприятие, укрепляющее мужчин и семью…
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2:17 Как зародилась организация мужских лагерей?
4:37 Купание в холодном море. О распорядке дня мужских лагерей.
9:57 Как сбор мусора влияет на мировоззрение человека?
12:13 Что самое главное для мужчины?
14:25 «Каким я вижу себя через 10 лет?» Что даёт мужской лагерь?
18:19 О планах масштабирования мероприятий…
20:27 Полезные привычки, правила поведения и внутренние преобразования на лагере.
26:59 Чудеса мужского лагеря и философия отцов…
Большой Мужской Лагерь:
«5. Дней трансформационного мужского взаимодействия на берегу Черного моря. 300 мужчин-диномышленников, которые разделяют ваши ценности. 6 практик. Каждый день- ранний подъем, настройки на день, лекции, тренинги, спортивные игры со смыслом, творчество. БМЛ — это событие для мужчин которые хотят: быть ответственными. научиться исполнять свои обязанности. найти здоровое мужское сообщество»
Ресурсы Марафона Мужской Ответственности для рассылки другим участникам:
Сайт – https://mmotvet.ru
Группа VK – https://vk.com/mmo52h
Facebook – https://www.facebook.com/groups/mmo52h/
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Малеос там точно за политрука. НОД сто процентов.
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