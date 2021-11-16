Главная » Видео, Здоровье, Творчество

Большой мужской лагерь

86 1

Репортаж-интервью с организатором Большого Мужского Лагеря, направленного на формирование и укрепление мужских качеств у представителей сильной половины человечества. Мероприятие, укрепляющее мужчин и семью…

Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

2:17 Как зародилась организация мужских лагерей?
4:37 Купание в холодном море. О распорядке дня мужских лагерей.
9:57 Как сбор мусора влияет на мировоззрение человека?
12:13 Что самое главное для мужчины?
14:25 «Каким я вижу себя через 10 лет?» Что даёт мужской лагерь?
18:19 О планах масштабирования мероприятий…
20:27 Полезные привычки, правила поведения и внутренние преобразования на лагере.
26:59 Чудеса мужского лагеря и философия отцов…

Большой Мужской Лагерь:
«5. Дней трансформационного мужского взаимодействия на берегу Черного моря. 300 мужчин-диномышленников, которые разделяют ваши ценности. 6 практик. Каждый день- ранний подъем, настройки на день, лекции, тренинги, спортивные игры со смыслом, творчество. БМЛ — это событие для мужчин которые хотят: быть ответственными. научиться исполнять свои обязанности. найти здоровое мужское сообщество»

Ресурсы Марафона Мужской Ответственности для рассылки другим участникам:

Сайт – https://mmotvet.ru

Группа VK – https://vk.com/mmo52h

Facebook – https://www.facebook.com/groups/mmo52h/

Instagram – mmo52h

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lZwexOentkw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Битва чести в лагере «Дон»
Лагеря смерти, о которых скромно помалкивают «историки» и «правозащитники»
"Большой плюс" против свастики. Швейцария во Второй мировой войне
Прошедшая сквозь плен и подвиг
Мир коммунизма — дерзкий мир больших желаний и страстей
Грузия — пока еще не очевидный банкрот
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 декабря 2017
Классика лжи. Солженицын
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru