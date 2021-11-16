Репортаж-интервью с организатором Большого Мужского Лагеря, направленного на формирование и укрепление мужских качеств у представителей сильной половины человечества. Мероприятие, укрепляющее мужчин и семью…

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2:17 Как зародилась организация мужских лагерей?

4:37 Купание в холодном море. О распорядке дня мужских лагерей.

9:57 Как сбор мусора влияет на мировоззрение человека?

12:13 Что самое главное для мужчины?

14:25 «Каким я вижу себя через 10 лет?» Что даёт мужской лагерь?

18:19 О планах масштабирования мероприятий…

20:27 Полезные привычки, правила поведения и внутренние преобразования на лагере.

26:59 Чудеса мужского лагеря и философия отцов…

Большой Мужской Лагерь:

«5. Дней трансформационного мужского взаимодействия на берегу Черного моря. 300 мужчин-диномышленников, которые разделяют ваши ценности. 6 практик. Каждый день- ранний подъем, настройки на день, лекции, тренинги, спортивные игры со смыслом, творчество. БМЛ — это событие для мужчин которые хотят: быть ответственными. научиться исполнять свои обязанности. найти здоровое мужское сообщество»

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